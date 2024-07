Paola Suárez, de 'Las Perdidas', revela si va a convertirse en madre pronto y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida influencer de las redes sociales, Paola Suárez, que es mayormente conocida por formar parte de 'Las Perdidas', una vez más está dando mucho de que hablar debido a que confesó si es verdad que piensa en convertirse en madre pronto, logrando dejar en completo shock a sus millones de seguidores en Instagram ante la sincera confesión de la estrella.

Hace unas cuantas horas que la gran amiga de Wendy Guevara, fue cuestionada con respecto a que pensaba con respecto a la maternidad y si estaba lista para convertirse en madre, a lo que ella decidió darle una contundente respuesta a los cuestionamientos de sus seguidores, que dejó completamente sorprendidos a sus seguidores que no esperaban que declara que sí piensa en esta posibilidad.

Primeramente, la influencer de las redes sociales declaró que aunque hay una posibilidad, por el momento no tiene planes de que suceda pronto, dado a que aunque ha pasado por su mente, aún no tiene la certeza en tener esta inmensa responsabilidad entre sus manos, pero que no lo descarta: "Quién sabe si en un futuro me gustaría tener un hijo, quién sabe, no sé. Lo he pensado últimamente y pues ya, ya paso de los 30 entonces, quién sabe en un futuro".

De la misma manera, la supuesta próxima habitante de La Casa de los Famosos México, declaró que ella sigue considerando todas las opciones a futuro que tiene con respecto a la maternidad, debido a que por el momento ella dice que no, pero que no cierra la puerta a que eso pueda pasar, dejando en shock a sus fans que esperaban una negativa rotunda: "Ahorita yo digo que no, pero quién sabe más adelante, todo puede suceder".

Por otro lado, mientras que uno le mostraron su apoyo y le dijeron que pensara en lo que le hacía feliz y si es que estaba lista para dar ese importante paso en su vida, otros no dudaron en hundirla en criticas y afirmar que no debería ni siquiera en pensar en traer un niño al mundo: "Dios no lo permita, así con el carácter que tiene", "No, ¿qué va? ¿Para qué quiere un hijo si se rodea de niños?", "Con su carácter" y "Que ni Dios lo permita".

