Pati Chapoy hunde a Paulina Rubio en vivo de 'Ventaneando': "Tiene rabia incontrolable"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida periodista de los espectáculos, Pati Chapoy, de nueva cuenta dió de que hablar al usar su usual mordacidad para hablar sobre la polémica cantante y actriz, Paulina Rubio, a la cual no tuvo reparos alguno al momento de hundirla contundentemente

La conocida 'Chica Dorada' fue tendencia en redes sociales por su actitud en el escenario durante el show de los 90s Pop Tour, luego de que se viralizaran las imágenes donde regañó a su baterista en plena interpretación del tema Ni Una Sola Palabra. Este hecho causó un gran revuelo en las redes sociales debido a que hasta lo insultó con fuertes palabras como "pend...", sin importarle que todo el público pudiera escucharla pues lo dijo con el micrófono a la altura de su boca.

En el programa vespertino de TV Azteca, además de exhibir que Rubio tampoco quiso atender a los medios que la abordaron en el aeropuerto de la Ciudad de México, Pati Chapoy manifestó que no es la primera vez que la cantante tiene estos arranques y recordó una anécdota que el locutor Jessie Cervantes le contó: "Lo que pasa con Paulina es que de pronto se desata una rabia incontenible que tiene, como le sucedió hace varios años. Me enteré de esto en Barcelona, Jessie comenta que hace algunos años, llegó Paulina a una entrevista, pero llegó justo con el tiempo del comercial y no le abrieron la puerta porque estaban transmitiendo algo".

De acuerdo con Pati, la intérprete de Dame Otro Tequila llegó minutos antes de la hora pactada, por lo que la cabina estaba ocupada en una grabación y le pidieron aguardar afuera, solicitud que no tomó para nada bien: "Paulina montó en cólera, y traía unas botas y empezó a patear la puerta de la cabina, de manera que le hizo un hoyo a la puerta, imagínate la bota, y las puertas de la cabina son de este grosor (anchas)", agregando que lo siguiente fue una serie de insultos.

Bueno, cuando finalmente terminan de transmitir lo que estaban transmitiendo y abrió la puerta Jessie, entró Paulina furiosa, insultó a todo mundo, que ¿quiénes eran ellos para hacerla esperar?, se armó un San Quintín, y Jessie con toda la madurez le dijo 'creo que no es correcto lo que estás haciendo Paulina, y no creo que sea el momento para la entrevista, así que adiós y que te vaya bien', se fue insultando", agregó Chapoy.

De acuerdo con la presentadora, las diferencias entre el locutor y la intérprete de Lo Haré Por Ti no terminaron ahí: "Los insultos llegaron a la oficina de representación de Paulina, a la oficina de la disquera, se armó tanto que el dueño de la empresa habló con Jessie para ver cómo se calmaba esto. Ah, pero cuando sucede todo esto, alguien tenía el teléfono, y empezó a grabar, y entonces a Jessie no le creían lo que había sucedido, y les dijo 'aquí está la grabación, y lo que podemos hacer para calmar a la disquera, y calmar a su representante, y a la propia Paulina, es que ese video se lo mande a Pati Chapoy, ustedes deciden', y ahí quedó".

Finalmente, la titular de Ventaneando confesó en tono de broma que le recriminó a Cervantes por no haberle enviado las imágenes del zafarrancho que provocó Rubio en la emisora, por lo que los demás conductores no dudaron en pedirle al locutor que les hiciera llegar el clip, que los espectadores del vespertino comenzaron a pedirle que lo pida para poder verlo y otros que no lo dudan.

Fuente: Tribuna del Yaqui