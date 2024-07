"Por eso está solo": Hijo de Alfredo Adame responde a los insultos de su padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todas las familias tienes problemas y atraviesan momentos difíciles y de discrepancias, pero la familia de Alfredo Adame parece resquebrajarse cada vez más y ninguno de los involucrados parece interesado en hacer algo para reparar la situación o al menos para evitar que la fractura se haga más profunda.

Con las nuevas declaraciones del actor, se abren nuevas y más dolorosas heridas. El sábado pasado, acudió a la marcha LGBTQ+ en las calles de la Ciudad de México, donde fue abordado por medios de comunicación, ante cámaras y micrófonos el presentador de televisión externó su postura con respecto al cariño que siente ante sus hijos. Sobre el tema dijo de manera contundente que tal amor no existe, incluso desconoció a sus descendientes y afirmó que no tiene hijos varones. A la par, comentó que aprecia y valora más a sus mascotas.

Yo no tengo hijos hombres, yo sólo tengo una hija que se llama Vanessa Adame Castillo, nada más".

Los cibernautas lamentaron la postura de Adame hacia sus hijos

El momento se tornó tenso y exigió a la prensa que no le volvieran a preguntar sobre su hijo Sebastián, quien es abiertamente homosexual. Declaró que no le interesa saber nada de ��l y no desea que se le relacione con él. La polémica llegó hasta el mismo Sebastián, quien se mostró abierto con los reporteros a platicar sobre los insultos que le dirigió su padre. Si bien confesó que muchos de sus mensajes son dolorosos, ha aprendido a lidiar mejor con ellos para que no le lastimen como antes.

Lamentó la actitud que el exparticipante de La Casa de los Famosos ha adoptado hacia él, pues al final, el rencor únicamente afectaría a Alfredo. Enfatizó que este tipo de comportamientos ha dejado solo a su padre, sin personas interesadas en hacerle compañía y visitarlo, a excepción de Vanessa.

Al final al que le está afectando es él, él es el que está en su casa solo, la única persona que lo visita es mi hermana, fuera de eso no tiene a nadie, entonces quién está perdiendo aquí".

Finalmente, reveló que el conductor no debería estar en la marcha de la comunidad, ya que "no ha demostrado ser aliado, no ha demostrado apoyo, nada más está ahí por la polémica, sí me da tristeza que esté ahí, pero es algo que no puedo controlar yo"

Los conflictos al interior de la familia Adame partieron del 2017, cuando el galán de telenovelas se divorció de Mary Paz Banquells, tras 25 años de matrimonio en el que tuvieron tres hijos, Alejandro, Diego y Sebastián. Desde entonces, el distanciamiento fue inminente y hasta el momento se encuentran incomunicados. De acuerdo con Banquells, el pleito habría sido ocasionado porque Adame rechazó a su hijo por ser gay.

Fuente: Tribuna Sonora