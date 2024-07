"Puedo hacer más": Romina opina de Irina Baeva en 'Aventurera' y la hunde; quiere el papel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida cantante, Romina Marcos, recientemente decidió romper el silencio y dar su opinión muy contundente con respecto a la participación estelar de la reconocida actriz de origen ruso, Irina Baeva, como la nueva Aventurera, y aunque aseguró que no era critica, pero la hundió con sus declaraciones, además de señalar que ella quiere el papel y que "puedo hacer más".

Como se sabe, desde que se estrenó la obra de teatro producida por Juan Osorio, la actriz rusa no ha parado de recibir una ola de intensas criticas porque consideran que no tiene el nivel suficiente para interpretar el personaje, comparándola con las anteriores grandes celebridades que han realizado dicho papel, que incluso las hizo famosas, tales como Edith González y la vedette cubana, Niurka Marcos, que es la madre de Romina.

Aunque se había mantenido en el margen de todo el escándalo, los dimes y diretes, ahora, la exparticipante de MasterChef Celebrity mientras que estaba en un evento organizado en el Zócalo de la Ciudad de México como parte de la Marcha LGBT, de la que formó parte, la prensa no dudó en cuestionarle con respecto a este tan controversial tema, a lo que fue muy contundente y dejó a más de uno con la boca abierta.



Esto pues recalcó que ella respeta mucho todo el esfuerzo que se ve que la aparente exprometida de Gabriel Soto le está poniendo, pero que al verla solo puede pensar que ella haría las cosas mucho mejor, apurándose a asegurar que no es critica, solo que sabe sus capacidades: "La verdad respeto mucho el trabajo que está haciendo Irina y creo que le está echando mucha ganas, pero después de ver su participación ahí dije: 'No, sí puedo'. No digo que no me gustara".

Finalmente, destacó que hay muchos factores que hacen que ella haga una mejor 'Elena Tejero', reconociendo que de tener la oportunidad de interpretarla lo haría, y uno de ellos es su origen latino y su participación exitosa en Las Estrellas Bailan en Hoy, resultando ganadora: "Sí puedo hacer mejores cosas que ella. Obviamente, lo latino sí lo traigo. No hablo desde criticar. Irina, te lo juro, esto no es contra ti, pero sí dije: ‘Puedo hacer más cosas’. Gané un reality de baile, bebés. A eso me refiero".

