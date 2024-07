¿Se burló? Así reaccionó Geraldine Bazán al saber que Gabriel Soto e Irina habrían terminado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas semanas se ha manejado la versión de que Gabriel Soto e Irina Baeva ya habrían puesto fin a su relación sentimental, la cual presuntamente comenzó cuando él aún seguía con Geraldine Bazán, pues esta acusó directamente a Baeva de ser la tercera en discordia de su matrimonio. Luego de que los rumores se volvieran más fuertes, la prensa buscó a la actriz mexicana para que externara su opinión y fue contundente con su respuesta.

La exestrella de TV Azteca al aeropuerto de la Ciudad de México y aunque externó su molestia luego de que diversos reporteros la abordaran para conocer su postura sobre las críticas que ha recibido Irina por su desempeño en la obra Aventurera, sí habló al respecto. La artista de 41 años no pudo evadir las preguntas con respecto a la prometida de Gabriel y cuando le preguntaron si ella estaría dispuesta a suplirla en Aventurera, dijo:

La verdad es que creo que para proyectos así, hay que prepararse muchísimo, y la verdad es que yo respeto muchísimo, y sobre todo que…", declaró.

Asimismo, los medios también le hicieron comentarios sobre el rumor de que presuntamente el padre de sus hijas e Irina estarían a punto de emitir un comunicado anunciando su ruptura, por lo que Bazán solo respondió: "Perdón, bueno, no sé, la verdad es que no tengo ni idea… la verdad que no tengo ningún tipo de comentario", mencionó la protagonista de la segunda temporada del melodrama Corona de Lágrimas.

Geraldine no quiso hablar de la posible separación de Gabriel e Irina

Previo a estas declaraciones, Geraldine explicó que se encuentra en perfecto estado de salud, a pesar de que en días pasados colocó un mensaje en redes sociales revelando que no se sentía muy bien. La estrella mexicana contó que sus malestares surgieron mientras estaba dentro de La Casa de los Famosos de Telemundo: "Lo que sucedió es que, dentro de la casa (de los famosos), hubo unos días en los que la presión arterial me subió mucho, nos imaginamos que pasaba porque no duermes bien y en la casa se vive mucha tensión, presión.

No obstante, aclaró que se encuentra perfecta luego darle seguimiento a estos inconvenientes médicos: "Me lo controlaron y al salir siguió me hice todo tipo de estudios y todo muy bien, no hay una razón, puede ser estrés", detalló. Cabe resaltar que sobre el tema de Gabriel e Irina no hay más detalles y los fans tienen mucha expectativa sobre si realmente mañana miércoles informarán su separación luego de más de 6 años juntos. Los rumores de su ruptura comenzaron a raíz de unas fotos donde él posa muy juntito con Cecilia Galliano.

Fuente: Tribuna