Terror en TV Azteca: Tras cáncer, operan de urgencia a Lolita Cortés y dan noticia en 'VLA'

Ciudad de México.- El nombre de Lolita Cortés de nueva cuenta se encuentra apoderándose de la atención de la prensa, ya que a solo meses de anunciar su lucha contra el cáncer de mama, ahora se comunicó que fue ingresada de urgencia al quirófano. Fue su hermana, Laura Cortés, quien compartió todos los detalles de esta intervención quirúrgica a través de una entrevista con el programa Venga la Alegría.

Laura apareció ante diversos reporteros para disculparse por Lolita ya que esta no pudo ser madrina de una obra de teatro, evento en el que ya estaba anunciada y muchos la estaban esperando. "A mi hermana la tuvieron que operar de emergencia la semana pasada, entonces se disculpa con la prensa abiertamente precisamente por su ausencia el día de hoy", declaró la también actriz mexicana.

La hermana de Lola comentó que aunque está en remisión del cáncer, le tuvieron que extirpar la matriz para prevenir que esta enfermedad se vuelva a desarrollar: "Sigue en remisión pero precisamente para que el bicho llamado cáncer no regrese y no pueda instalarse en ningún lugar, decidieron vaciarle la matriz completamente, hacerle una histerectomía y se está recuperando de eso, bendito Dios, muy gratamente".

Lolita Cortés superó el cáncer de mama

Al respecto del cáncer que sufrió Lolita Cortés, su hermana mencionó: "Viene arrastrando desde hace varios meses con este bicho llamado cáncer, ya ahorita está en remisión y esperemos que esté en remisión los seis años que le faltan y que la libre perfectamente bien". Además, Laura resaltó que la intérprete de obras musicales está teniendo una grata recuperación, por lo que en breve se reincorporará a sus proyectos.

De hecho, Laura mencionó que Lola sí estará en el estreno del reality La Academia, donde será jueza y que se realizará el domingo 21 de julio por el Canal Azteca Uno, mencionando que este show no implica un esfuerzo físico para la estrella: "Lo bueno es que en La Academia está sentadita, es la 'Juez de Hierro' y solo dice 'sí me gusta esto, no me gusta esto, todo lo dice sentada". Después de escuchar estas fuertes declaraciones, los conductores de VLA le enviaron todo su apoyo a Lolita y le desearon una pronta recuperación.

Fuente: Tribuna