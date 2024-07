¿Tragedia en Televisa? Dicen que hija de Daniela Castro estaría en peligro; tiene un tumor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta se rumora que podría haber tragedia en Televisa, debido a que recientemente la hija de Daniela Castro, y también actriz de melodramas, Danka, acaba de brindar una entrevista sobre el hecho de que su salud correría peligro, puesto a que su hermana tiene un tumor a consecuencia de haber fumado desde que tuvo edad, despertando inquietud en que tome ese camino.

Hace una semana se dijo que Alexa, una de las hijas de la actriz de melodramas como Lo Qué La Vida Me Robó, tendría un tumor en la lengua por segunda ocasión debido a su presunta afición al uso del cigarro electrónico, mejor conocido como el vape. Pero ahora, en la revista TV Notas mostraron su preocupación por la hermana de esta, Danka, que también tiene la misma afición y su salud podría estar en riesgo de la misma manera.

Es por ese motivo que Danka, la actriz de Cautiva, que se transmitirá por TV Azteca, les brindó una entrevista a la revista de espectáculos, en la que habló sobre esta situación, en la que no abordó mucho la salud de Alexa, pero sí confesó que casi todos en su hogar tienen problemas con fumar, incluso ella, por lo que sabe que sí les ha afectado: "Lamentablemente tenemos una adicción al vape (vaporizador). Me incluyo. Muchos jóvenes están cayendo en esto y, como puedes fumar con esto en todas partes, nos afecta".

Danka con Daniela. Internet

De la misma manera, la exparticipante de Top Chef VIP, declaró que su hermana está viendo su situación en la que lo ven como una oportunidad para que pueda dejar este vicio y empezar a enfocarse en su salud, por lo que todo lo toman como algo para evolucionar y no una mala noticia: "Con las cuerdas vocales debes de tener mucho cuidado. Pero está bien, gracias a Dios. Esta situación hay que verla como una oportunidad para cambiar y no como un problema".

En cuanto a ella, la joven hija de Castro destacó que ella no piensa dejar el vape, no por el momento, aún cuando sabe los terribles riesgos de seguir, como el agua en los pulmones, destacando que tiene la esperanza de que no pase nada, pues viene de una familia de fumadores que han estado todos bien: "No, yo no. Me gusta. Lo traigo a todas partes. Sé que es algo que se tiene que dejar, pero no está en mis planes. Alexa no lo usa tanto como yo. Fumó (cigarro), pero ya no lo hace desde hace tiempo. También tiene secuelas".

Danka, hija de Daniela. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui