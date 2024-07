Tras fracaso en TV Azteca, actriz llega a 'Hoy' y anuncia su regreso a novelas de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida villana de las telenovelas, quien este 2024 firmó su primer contrato en TV Azteca y presuntamente fue humillada, dejó sin palabras a los televidentes ya que durante la mañana de este lunes 1 de julio apareció en el programa Hoy y confirmó que en breve volverá a los melodramas de Televisa. Se trata de Itatí Cantoral, quien este 2024 traicionó a la televisora de San Ángel uniéndose a TV Azteca.

Como se recordará, la hija de Roberto Cantoral comenzó su carrera en el Canal de Las Estrellas y renunció a su contrato de exclusividad hace décadas, pues decidió probar suerte en Telemundo con la novela Vale Todo. No obstante, durante los últimos años Itatí había regresado a trabajar a Televisa, pero este 2024 aceptó irse a la televisora del Ajusco para concursar en MasterChef Celebrity, de donde fue "eliminada injustamente" según la opinión de los televidentes.

Tras su corto paso por el Canal Azteca Uno, donde se especuló haría una telenovela, este lunes 1 de julio Cantoral confirmó que vuelve a su casa Televisa para un nuevo melodrama. En entrevista con el programa Hoy, la intérprete mexicana declaró lo emocionada que se siente: "Estoy muy contenta de estar aquí en Televisa porque cada persona que saludo es como saludar parte de mi vida, paso por los pasillos de aquí desde los 14 años de edad, que yo tenía, venía con mi mamá".

Itatí explicó que desde que era adolescente soñaba con trabajar para la empresa de los Azcárraga y comentó que sus personajes favoritos son los antagónicos, recordando incluso a su memorable personaje de 'Soraya Montenegro' en María la del Barrio: "Amo a las villanas, creo que es lo máximo en lo que te puedes lucir como actor y me encanta que mis villanas hayan pegado tanto y que actrices nuevas quieran hacer villanas".

Además, agradeció lo emocionada que se siente porque la siguen llamando después de tantos años en la industria: "Gracias por la confianza que ha tenido en mí durante toda mi carrera y sí me siento en mi casa". Finalmente, Itatí señaló que no podía dar detalles de su próximo proyecto: "Sí voy a volver a las telenovelas, pero no les puedo decir cuál, pero vamos a volver a las telenovelas".

Algunas de las novelas por las que es conocida la exesposa de Eduardo Santamarina son De frente al sol, Dos mujeres, un camino, Salud, dinero y amor, Infierno en el paraíso y La mexicana y el güero. Cuando debutó en TV Azteca trascendió que los ejecutivos la querían no solo para el reality de cocina, sino también para actuar pero este contrato no se habría concretado.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy