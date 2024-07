¿Veto de Televisa? Tras infidelidad, Gabriel Soto dice en 'Hoy' por qué no va a 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido galán de melodramas, Gabriel Soto, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que tras verse envuelto en una serie de rumores de infidelidad, este ha negado que vaya a ser uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México en su segunda temporada, por lo que en una entrevista para el programa Hoy reveló el por qué no va al proyecto, ¿acaso fue vetado de Televisa por esto?

Desde hace un par de semanas que el reconocido galán de melodramas se ha visto envuelto en una serie de dramas por su presunta infidelidad a su prometida, la actriz de origen ruso, Irina Baeva, con su colega de obra de teatro, Cecilia Galliano, recibiendo cientos de criticas, aunque este ha asegurado que las fotos son solamente una estrategia publicitaria para llamar la atención del público a su puesta en escena.

Y ahora, después de verse en medio de todos los dimes y diretes, el actor fue interceptado por las cámaras del matutino de la empresa San Ángel, producido por Andrea Rodríguez Doria, en la que le cuestionaron con su tan rumorada participación en el reality show de la televisora, que comenzará el próximo 21 de julio del año en curso, a lo que este negó rotundamente que fuera a integrarse como habitante.

La razón no fue un problema con la televisora o su imagen, como podría creerse, sino por cuestiones personales, ya que él no se considera preparado para un reto de esta magnitud, afirmando que no cree que su carácter sea apto para pasar tanto tiempo encerrado sin comunicación del exterior, dejando muy en claro que él no piensa aceptar, al menos en un tiempo a corto plazo, el formar parte.

Con respecto a sus futuros proyectos, el actor de El Precio de la Fama declaró que actualmente su prioridad es estar cerca de sus hijas, que por ello no piensa aceptar trabajos que lo mantengan lejos de casa largas temporadas, incluso señaló que ha llegado a rechazar oportunidades laborales en Hollywood por ese motivo, pues viajar desde Los Ángeles hacía México es más complicado de lo que parece y él prefiere algo más estable en México por sus pequeñas.

