Viudo de Talina Fernández confiesa que no se quería casar y revela el fuerte motivo detrás

Ciudad de México.- El señor José Manuel Fernández, que es conocido por ser el último esposo de la reconocida presentadora y actriz, Talina Fernández, acaba de brindar una entrevista a varios medios de comunicación, en donde confesó que no se quería casar con la exconductora de Sale el Sol, apresurándose para aclarar y revelar el fuerte motivos detrás de que no quisiera pasar por el altar a poco menos de un año de haber comenzado una relación sentimental.

El pasado viernes 28 de junio de este 2024, la reconocida 'Dama del Buen Decir', cumplió su primer aniversario luctuoso, por lo que su único hijo con vida, Jorge 'Coco' Levy, y su último esposo, José Manuel, se reunieron en una misa que realizaron en su honor para recordarla y también para darle un último adiós a Patricio 'Pato' Levy, uno de los hijos de la presentadora que falleció hace apenas una semana y media por causa de un infarto al corazón.

Poco antes de que entrara a la ceremonia, la prensa lo abordó para cuestionarle como se sentía a un año de haber perdido a la que fue su última esposa, a lo que este señaló que aún la recordaba mucho con alegría, recordando momentos divertidos, como la última entrega de premios a la que asistió, pues la expresentadora de Imagen TV se quejó de que tenía que subir escaleras al primer piso en el que sería la premiación.

Ante este hecho, al tocar el tema del matrimonio, José Manuel reconoció que cuando la exestrella de Televisa bromeaba sobre que no quería casarse era cierto, pues ya tenía dos matrimonios detrás que lo hacían sentir que no necesitaba otro, pero cuando tuvo la oportunidad, aceptó serlo por amor: "Un padre, amigo de ella, nos dio una bendición, y por eso ella decía no se quiere casar, es que yo llevaba dos matrimonios y decía 'no yo ya no, mejor ahí lo dejamos'".

Finalmente el viudo de Fernández se despidió agradeciendo a los presentes que se tomaran un momento para recordar la trayectoria de la también actriz y conductora que fue de las fundadoras del programa Hoy, manteniendo en todo momento su amable sonrisa y mostrando que pese a que ya pasó un año del deceso, no la olvida y aún mantiene una cordial y cercana relación con la familia de Talina.

