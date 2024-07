Adiós TV Azteca: ¿Quién es Agustín Fernández, mejor amigo de Nicola Porcella que estará en 'LCDLF'?

Ciudad de México.- La segunda temporada de La Casa De Los Famosos México está próxima a estrenarse, buscando repetir e inclusive superar el éxito alcanzado en la entrega anterior. Por tal motivo, el pasado 21 de junio, en una transmisión en vivo a través de redes sociales oficiales, teniendo a Wendy Guevara como anfitriona, se anunció a un integrante que estará formando parte de esta nueva temporada, y se trató del modelo Argentino Agustín Fernández.

La ganadora de la edición anterior y Agustín se conocen muy bien, pues incluso viven como roomies en la Ciudad de México, junto con su mejor amigo Nicola Porcella, finalista de la primera edición del reality. El peruano le envió un mensaje durante el anuncio, donde le aconsejo que aproveche esta oportunidad

Mi único consejo es que seas tú, la gente no te conoce, la gente sólo ve al Agustín que se saca la playera y que dice ‘soy guapo’ y que la gente dice ‘guapo’. Pero no saben cuándo tenías que dormir en un colchón, no saben cuándo no tenías para comer, no saben lo que te hicieron tus amigos, no saben todo lo que pasaste y lo que sufriste para estar donde estás, para llegar hasta este punto y la gente tiene que conocer ese lado tuyo tan bonito que tienes", expresó el influencer y conductor peruano.