Adrián Marcelo se une a ‘LCDLF’ pese a ser “para desempleados” ¿Ahora qué dijo?

Ciudad de México. - Después de semanas de especulaciones, este viernes se oficializó el ingreso de Adrián Marcelo en La casa de los famosos México. El regiomontano había dejado entre ver anteriormente su participación en un episodio de su pódcast, y Poncho de Nigris también había adelantado la noticia a Gustavo Adolfo Infante, mencionando que Marcelo estaría en esta segunda entrega del reality show.

El anuncio se concretó cuando Wendy Guevara tocó a la puerta de la habitación del hotel donde los famosos se quedan antes de ingresar al programa. En una conversación con Wendy, Marcelo comentó que esta experiencia sería como “un anexo” para él, ya que es un fumador recurrente y no podrá fumar dentro de la casa.

Sin embargo, la entrada de Marcelo al reality no pasó desapercibida en las redes sociales, donde los internautas recordaron las duras críticas que él mismo había hecho contra el programa en su pódcast Se lo dijo. En ese entonces, Marcelo afirmó que no le interesaba La casa de los famosos porque era un reality para desempleados. “Me sondean para todo, que si ‘La casa de los famosos’ que si la Kings League. La verdad es que yo soy feliz haciendo mi contenido. Es lo bueno de no depender de ningún proyecto. ‘La casa de los famosos’ es para gente que no tiene trabajo, yo sí tengo mucho trabajo”, declaró en su pódcast.

Las declaraciones pasadas de Adrián Marcelo no fueron olvidadas y los internautas rápidamente reaccionaron a su reciente participación en el programa:

Ah, ok, entonces ya sabemos que está desempleado”, “De lengua me como un plato”, “¡Es verdad! La mayoría entra porque las carreras decayeron, “Más pronto cae un hablador”, “Por eso nunca escupas para el cielo porque en la cara te caerá”, “Le llegaron al precio y la queso.”

Ahora bien, la noche de ayer, durante su show Viejo gacho tour en el Showcenter Complex, Adrián abordó sus antiguas declaraciones sobre La casa de los famosos. “De hecho, fui a una entrevista con Yordi Rosado y ahí le dije que ‘La casa de los famosos’ era para gente desempleada y en efecto: desde que acabaron las elecciones yo estoy desempleado, banda. Ya no hay a quién venderse ahorita. Cerraron el grifo de la llave”, expresó entre bromas, según lo reportó el medio Posta.

Hasta el momento, Adrián Marcelo parece tomar con humor la situación, mientras su entrada a La casa de los famosos México sigue generando controversia y expectación entre sus seguidores y críticos.

