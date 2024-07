Aurora Valle arremete contra Maryfer Centeno y dice que “ya perdió el piso”

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Esta semana, Maryfer Centeno, reconocida grafóloga y analista de lenguaje corporal, ha estado en el centro de varias controversias. En tan solo unos días, ha enfrentado un conflicto público con Crista, madre de la actriz Gala Montes; ha denunciado un robo en sus oficinas; y vio cómo su contenido en YouTube fue eliminado.

Pero la cosa no acaba ahí, pues la situación se intensificó cuando Mr. Doctor, un médico influencer, criticó severamente a Centeno por difundir lo que él calificó como información falsa y pseudocientífica. La controversia surgió después de que Centeno publicara un video en el que afirmaba que escribir y gestionar las emociones podían ayudar a perder peso. Mr. Doctor desmintió esta afirmación y acusó a Centeno de irresponsabilidad por ofrecer consejos sin formación en psicología, nutrición o medicina.

En medio de todas estas controversias, el programa de YouTube De historia en historia, donde participa Aurora Valle, dedicó un segmento a comentar la situación de Centeno. Al respecto, Valle no se contuvo y lanzó fuertes críticas hacia la grafóloga, recordando un episodio anterior en el que Centeno tuvo una acalorada discusión con Niurka en el programa La saga.

Valle cuestionó la decisión de Centeno de participar en programas que, según ella, no le aportan profesionalmente y solo generan conflictos. “Si trabajas con alguien como López-Dóriga, ¿qué necesidad tienes de estar yendo a un programa que a todas luces no va a funcionar?... Y no funcionó. Lo único que provocó fue un pleito con Adela Micha, que aún sigue”, comentó Valle.

Además, Aurora mencionó que a menudo se encuentra con Centeno en Televisa y expresó que siente que la grafóloga ha perdido el rumbo: “Cada que la estoy escuchando siento que ha perdido el rumbo absolutamente adrede… siento que le encanta estar en las tendencias”.

Valle también sugirió que Centeno busca intencionadamente estar en el centro de la atención mediática: “Desde su perspectiva, lo único que busca es llamar la atención: ‘De qué hablo y me peleo con el mundo. Digo cosas para que el mundo voltee a verme y respondo a través de las redes victimizándome… Un manipulador es aquel que se hace víctima de un desastre que él mismo provocó. Y eso está pasando’”.

Finalmente, Aurora Valle agregó: “Puede ser una abogada y grafóloga, pero está en el medio del espectáculo y le gusta. Eso es lo que creo. Siento que te encanta estar causando estos revuelos, porque te encanta estar en esos spotlights. Alguien a quien no le gusta estar en polémicas las evita. No las vuelve a hacer. Cuando las haces una y otra vez, es porque te encanta”.

Hasta el momento, Maryfer Centeno no ha respondido a los comentarios de Aurora Valle, pero se espera que pronto lo haga con uno de sus conocidos análisis, continuando así la polémica que la rodea esta semana.

Fuente: Tribuna