Cazzu en el ojo del huracán por supuesto deseo de negar ciudadanía mexicana a su hija

Ciudad de México. - Hace unos días, Javier Ceriani y Elisa Beristáin revelaron en su programa de YouTube Chisme No Like que la cantante argentina Cazzu supuestamente no desea que su hija, Inti, tenga la ciudadanía mexicana, prefiriendo que sea únicamente argentina.

Para quien no lo sepa, actualmente, madre e hija residen en Argentina, mientras que Christian Nodal, el padre de la menor, se encuentra de gira por Europa. Hay que subrayar que Nodal no ha hecho comentarios sobre estas declaraciones. Sin embargo, las redes sociales se encendieron con críticas hacia Cazzu.

El 17 de julio, en Chisme No Like, Ceriani afirmó que Cazzu no quiere que su hija Inti obtenga pasaporte ni ciudadanía mexicana debido a los problemas mediáticos que surgieron en su relación con Nodal, especialmente después de que él se involucrara con Ángela Aguilar apenas semanas después de su ruptura con ella.

Aparente y alegadamente hay mucho problema para que Cazzu e Inti viajen, porque hay mucho problema de papeleo. Según el círculo íntimo de amigas de Cazzu, ella jura y perjura que jamás lo permitirá, porque Cazzu no quiere que su hija Inti sea por nada en el mundo mexicana, porque la niña es argentina", declaró Javier Ceriani.

Elisa Beristáin, por su parte, comentó que hasta donde ella sabe, si uno de los padres de un bebé es mexicano, no debería haber problema alguno en obtener la ciudadanía y pasaporte de México.

Ante estas afirmaciones, que no han sido confirmadas por Cazzu ni Nodal, los usuarios de redes sociales y los suscriptores del canal se lanzaron fuertemente en contra de la cantante:

"Legalmente al ser un padre mexicano la niña es mexicana, eso es un derecho no pueden quitarle eso." "Pues lo que va a pasar es que los mexicanos le van a poner la ley del hielo a Cazzu." "Aunque no quiera, la bebé tiene sangre mexicana de su padre." "Pues que no venga a México y se quede en Argentina junto con su hija."

Estos fueron algunos de los comentarios que se hicieron en contra de Cazzu, quien no ha confirmado nada de estas aseveraciones y todo ha quedado en rumores.

"La niña es argentina, están bajo las leyes argentinas y seguramente Nodal debe querer que su hija sea mexicana, pero aparentemente Cazzu está poniendo muchos peros para sacar el pasaporte mexicano a Inti porque no quiere que su hija tenga pasaporte mexicano ¿por qué? no lo sabemos", apuntalaron finalmente Javier Ceriani y Elisa Beristáin.

Fuente: Tribuna