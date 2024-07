Conductor de TV Azteca le rompe su "mad..." a Pedro Prieto en vivo de 'Venga la Alegría'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido conductor de TV Azteca y comediante, Joss de Los Destrampados, recientemente dejó a más de uno con la boca abierto debido a que en pleno programa en vivo de Venga la Alegría: Fin de Semana, este debido a un traspié, terminó por romperle su "mad..." a su famoso colega de la emisión matutina, Pedro Prieto, el cual ha sido sumamente criticado por su reacción en redes sociales.

En la emisión matutina de la empresa del Ajusco, que es producida por Maru Silva, los presentadores de los sábados y domingos, que son diferentes a los de la semana, suelen hacer muchas actividades interactivas con el público, más que la presentación de noticias o entrevistas del mundo del espectáculo, por lo cual no es extraño que hagan actividades físicas que causen accidentes entre ellos mismos y arranquen más de una carcajada.

Fue precisamente esto lo que llevó a que el exactor de Televisa terminara con tremendo golpe en la cabeza, pues mientras que presentaban un segmento con Los Destrampados, tuvieron que usar un par de tubos de metal y unos bloques para sostenerlos y que se hiciera la demostración de un reto de Internet, sin embargo, cuando Joss quiso hacerlo tuvo un tropiezo que lo hizo irse de frente sin control y sacó el tubo de su lugar, ocasionando que le diera un golpe en la frente a Pedro.

Esta situación fue compartida a través de la cuenta de Instagram del expresentador del programa Hoy, el cual le quitó el sonido original y le puso de fondo la frase celebre de TikTok: "A lo que yo vine fue a esto", en el que se escucha el golpe de una cachetada, pasando simultáneamente el momento en el que el tubo le da el golpe a Prieto y después cuando esté sostiene un trapo sobre el área en el que siente el dolor.

Pero, para varios de los seguidores del presentador este no estaba más que fingiendo, ya que aseguran que por más que lo reproduzcan y lo vean en cámara lenta, en realidad no se nota que le haya pegado de alguna manera con el tubo, por lo que se burlaron de él con comentarios como: "Lo vi mil veces y no veo que le dio en la cabeza", "Creo el payaso es otro, creo le dio más fuerte a la muchacha que esa cosa delicadita y chocante", "Clarísimo, penal para el América" y "Ni le pego, o sea que bárbaro de drama".

