De TV Azteca a Televisa: ¿Quién es Luis 'Potro' Caballero, segunda vez habitante de 'LCDLF'?

Ciudad de México.- El reality show La Casa de los Famosos México, llegará muy pronto a las pantallas de Televisa estrenando su nueva temporada. La producción ha mantenido al público atento, pues durante las últimas semanas han estado revelando a los participantes que formarían parte de esta nueva entrega así como el pasado miércoles 3 de julio, cuando en transmisión del programa matutino Despierta con Danielle Dithurbide se hizo la revelación de uno de los participantes: Luis 'Potro' Caballero.

Esta es la segunda ocasión en la que el influencer participaría en La Casa de los Famosos, pues años atrás formó parte de la edición estadounidense que se transmitió a través de Telemundo, donde fue eliminado en la quinta semana. Ante esto algunos internautas se mostraron inconformes de que formara parte del reality show, pues se muestran comentarios como: "Es injusto porque obviamente él ya sabe cómo se juega", "¿Cómo que nuevamente está en 'La casa de los famosos'? Ya fue habitante en Telemundo".

El influencer comentó que no planea llevar a cabo una estrategia durante su estancia en la casa, ya que únicamente le interesa pasarla bien y conocer nuevas personas, dejándose llevar por lo que se vaya presentando "Que se me resbale absolutamente todo, voy a fluir, no me lo voy a tomar personal". También agregó que no sabe guardar secretos y que es un “chismo” lo que podría provocar problemas con sus compañeros.

LCDLFM 2: ¿Quién es Luis 'Potro' Caballero? Créditos: Internet

¿Quién es Luis “Potro” caballero?

Luis Alfredo Caballero Dussauge, mejor conocido como 'Potro', nació el 3 de julio de 1992 en la Ciudad de México. Su primer aparición en la televisión mexicana fue como alumno en el programa de TV Azteca La Academia en 2012, donde fue eliminado casi al inicio de la temporada. En el año 2014 ingresó al reality Acapulco Shore de MTV, franquicia que lo lanzó hacia la popularidad convirtiéndose en uno de los más queridos por el público.

Ha participado en muchos otros realitys como Guerreros, Inseparables, Las Estrellas bailan en Hoy,¡Sálvese quien pueda! y Los 50. Fue conductor de Tinderella para Unicable y algunos otros programas de revista como Tu casa TV. Además, ha podido resaltar sus dotes histriónicos y de canto, haciendo teatro en las obras Capricho y como protagonista de la puesta en escena Amor sin Barreras. En el año 2021 sacó un disco y estrenó sus sencillos 'Perdóname por creer' y 'Lunes'.

