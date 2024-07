Drama en 'La Isla': Christian Estrada tiene nueva pelea con Silverio Rocchi en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido modelo mexicano, Christian Estrada, una vez más el causante de que se desatara tremendo drama en las playas donde se graba el reality La Isla: Desafío Grecia y Turquía, debido a que por tercera ocasión ha tenido una fuerte pelea, esta vez con el actor y exfutbolista, Silverio Rocchi, dejando en completo shock a sus millones de espectadores y colegas de TV Azteca.

Desde que ingresó al reality de supervivencia, el exparticipante de La Casa de los Famosos, en su versión de Telemundo, no ha parado de dar de que hablar, pues cada semana se ve envuelto en una nueva pelea, teniendo problemas incluso con integrantes de su propio equipo. Sus principales peleas y discusiones han sido con el actor de origen español, Jorge Losa, debido a que tienen una enemistad desde que confirmó su relación con Ferka.

El resto de sus enfrentamientos han sido con integrantes de su equipo, como Fernando Lozada, debido a que al ser un hombre tan competitivo, no es alguien que tolere los errores y por ello suele irse en contra de quien según criterio, cause la derrota de su equipo y no conseguir lo que desea, lanzando frases como que lo habían decepcionado y que esperaban más, generando un gran shock entre el resto de los elementos que han visto estos enfrentamientos.

Estrada y Silverio casi se agarran a golpes. Captura de pantalla de X @IslaReality

Y ahora, una vez más ha vuelto a tener un enfrentamiento, aunque en esta ocasión no ha sido a causa de los celos contra Jorge por su relación con María Fernanda Quiroz, o por un fallo entre sus integrantes de equipo, sino que fue por un tema de traición con su excolega en el reality deportivo, Guerreros 2020, ya que este aseguró que estaba furioso porque habían quedado en algo, pero Christian le dio la espalda y le reclamó directamente.

Como era de esperarse, Estrada no se quedó tranquilo ante los reclamos y decidió defenderse, asegurándole al exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy que no era verdad que lo traicionó, que no estuviera inventándole cosas y hasta casi se van a los golpes, pues ambos se retiraron la mochila y se pudieron cara a cara para demostrar que no estaban asustados del otro, mientras que Lozada buscaba alejarlos para no llegar a lo físico.

