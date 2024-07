Enferma e irreconocible: Tras 16 años desaparecida de Televisa, filtran FOTO de Adela Noriega

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A más de 16 años de haberse retirado de las telenovelas de Televisa luego de ser la protagonista más cotizada de la televisión, filtran una controversial fotografía de la actriz Adela Noriega presuntamente enferma y luciendo irreconocible en una cama de hospital. Noriega, quien en la actualidad tendría 54 años, interpretó su último papel en la pantalla chica en el 2008 al estelarizar Fuego en la sangre, sin embargo, desde entonces solo han surgido rumores sobre su paradero pues está desaparecida.

Adela Noriega

Como se recordará, Adela debutó inició su carrera en el medio del espectáculo siendo muy joven apareciendo en comerciales y videos musicales de famosos cantantes como Luis Miguel. Su atractivo, dulzura y gran capacidad actoral hicieron que su debut en la pantalla chica la catapultara como una de las estrellas más amadas en las telenovelas. Durante su carrera, la actriz mexicana protagonizó Yesenia, Quinceañera, Dulce desafío, María Isabel, El Privilegio de amar, Amor Real, El Manantial y Fuego en la sangre.

Fue precisamente en Fuego en la Sangre, melodrama del 2008, el último que habría hecho junto a Eduardo Yáñez, Nora Salinas, Jorge Salinas, Pablo Montero y Elizabeth Álvarez. Desde entonces, desapareció sin dejar rastro y solamente han circulado rumores acerca de cómo vive actualmente. Entre lo que se ha dicho en los últimos 16 años es que presuntamente quedó desfigurada luego de unas cirugías y que habría estado internada en un manicomio durante su juventud por una relación tóxica.

También se dijo por años que habría sostenido un presunto romance con Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, con quien hasta se dice que habría tenido un hijo. Esto nunca fue confirmado, pese a que ha continuado dando de qué hablar por años. Por otro lado, también se dijo hace algunos años que Noriega había enfermado de cáncer y hasta la dieron por muerta, aunque eso fue desmentido por su hermana y entonces representante, Reyna Noriega.

Y ahora circula una fotografía de la actriz presuntamente "enferma" y luciendo un rostro sin maquillaje en una cama de hospital, con un líquido intravenoso al fondo. La imagen fue publicada en la cuenta de Instagram @adelanoriega hace ya varios años, sin embargo, apenas este 2024 empezó a circular de nuevo. En la descripción se lee: "Me sentí un poco enferma hace unos días en el hospital. Pero gracias a Dios estoy mejor que nunca! Besos #AdelaNoriega #Hospital #Miami #Sick #Actress #Love #Healthy #Fans #Gracias".

Instagram @adelanoriega

La cuenta no es oficial, por lo que se desconoce si en realidad fue la actriz quien publicó la fotografía, si en realidad estaba enferma o si simplemente fue un fanático quien la publicó en la plataforma y la tomó de algún foro de grabación de una telenovela. Lo cierto es que de inmediato provocó reacciones, ya que internautas le desearon a la artista "recuperarse pronto" y le enviaron sus mejores deseos. Lo cierto es que hasta ahora no se sabe absolutamente nada con certeza de la actriz, aunque en días recientes se ha dicho que volvería a la pantalla con un proyecto de Netflix, noticia que todavía no ha podido ser confirmada.

Fuente: Tribuna e Instagram @adelanoriega