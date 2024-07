Escándalo en TV Azteca: Jorge Losa se pelea con Diana en 'La Isla' y la destierra del team

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en TV Azteca se han visto en medio de tremendo escándalo, debido a que el famoso galán de novelas originario de España, Jorge Losa, recientemente no se pudo contener y terminó por estallar en contra de su compañera, Diana Chiquiete, teniendo una intensa pelea con esta en medio de las grabaciones de La Isla: Desafía en Grecia y Turquía, por lo que incluso la desterró del 'Team Intenso' figurativamente.

Jorge es un reconocido actor de origen español que se ha abierto camino en el mundo del espectáculo con proyectos muy conocidos, tales como La Rosa de Guadalupe y Las Estrellas Bailan en Hoy, entre muchos otros más, en los cuales ha destacado una cualidad que ha maravillado tanto como ha desesperado al público, pues siempre trata de mantener la calma y no perder el control, evitando las peleas o confrontamientos, ya que él se dice una persona de mucha paz y madurez para ello.

Pero ahora, durante su estadía en el reality show de la empresa del Ajusco, ha tenido que poner mucho esfuerzo para no perder el control, y ya se ha visto envuelto en un par de enfrentamientos, siendo el más polémico cuando no se quedó callado y no se dejó amedrentar por el ex de Ferka, la mujer que dice amar y con la que mantuvo una relación por nueve meses, el modelo Christian Estrada, quien hasta trató de provocarlo hasta los golpes.

Jorge y Diana se pelea. Captura de pantalla de X @IslaReality

Y ahora, una vez más su habitual calma desapareció en el reto por el destierro, ya que Diana lo eligió a él para ir este, pese a que ha sido uno de los elementos más fuertes del equipo naranja, que es conocido como el de los 'Intensos'. La principal molestia del exparticipante de La Casa de los Famosos México fue el hecho de que su compañera no tuviera consideración a una reciente lesión en su espalda que ya había comentado, destacando que estaba teniendo una actitud que considera "ruin" y que no la hace merecedora de formar parte de ese equipo, desterrándola figurativamente hablando de esa unión.

Ante este hecho, Chiquete le dijo que si iba a actuar tan mal y como un patán prefería que no fuera su apoyo en esos momentos, pero este no se quedó callado y le aseguró que no es que tuviera miedo o no quisiera apoyarla, sino que simplemente ella debería de hacerse responsable de sus acciones y admitir que sus actitudes en los últimos días no ha sido la mejor, a lo que esta al final declaró que quería rechazar su ayuda, pero Alejandro Lukini, señaló que debía de esperarse hasta que fuera el momento preciso.

Fuente: Tribuna del Yaqui