¡Está destrozado! Cantante transmite en vivo el asesinato de su familia y filtra desgarrador VIDEO

Ciudad de México.- En los últimos minutos a través de las redes sociales se ha vuelto viral un video que publicó un cantante y tiktoker mexicano donde muestra una terrible escena luego de que dos integrantes de su familia fueran asesinados. Se trata de Luis Ángel Robelo, quien es conocido por su amistad con la influencer conocida como 'La Venenito'.

El intérprete de música regional mexicana, que cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram, se ha convertido en tendencia durante los últimos minutos luego de que el video donde mostró que su padre y hermano fueran asesinados llegara a redes como X, conocida anteriormente como Twitter.

Instagram @robeloangell

De acuerdo con la información preliminar de este lamentable hecho, Luis Ángel decidió realizar una transmisión en vivo mediante TikTok, donde tiene más de 7 millones de seguidores, para que su caso se volviera viral y así presionar a las autoridades a que hagan justicia por sus familiares, quienes fueron privados de la vida al exterior de su domicilio.

El clip, con duración de menos de 1 minuto, fue grabado cuando el amigo de 'La Venenito' estaba bajando las escaleras interiores de una casa y luego aparece en el exterior y muestra la terrible escena, donde se alcanzan a ver los cuerpos de las víctimas, además de que se nota la presencia de varios elementos de la Policía.

Aunque la voz de una mujer intenta detener a Luis Ángel para que no salga al exterior y grabe el duro momento, él grita desgarrado: "No, no, no por favor, se llevaron a mi familia, mataron a mi papá y a mi hermano, no me importa". Cabe resaltar que hasta la publicación de esta nota, se desconoce dónde ocurrió el asesinato, así como el móvil del crimen y cuál fue la forma en la que fueron asesinados los familiares de Róbelo.

