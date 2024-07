Juegos Olímpicos: Estas son las canciones más famosas en la historia de la competencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al igual que en el Super Bowl, cuando llega el momento de celebrar Los Juegos Olímpicos, no solamente los atletas son los protagonistas, pues también se busca complacer en el ámbito del entretenimiento al contratar cantantes como Aya Nakamura, para que canten en la inauguración en la sede correspondiente y en el cierre, por lo que te presentamos las canciones más famosas que han sido interpretadas en la apertura de la competencia a lo largo de toda su historia.

El próximo 26 de julio dará inicio los Juegos Olímpicos de París 2024, en el cual se realizará por primera vez al aire libre desde el Río Sena en París, Francia, y al igual que en años pasados, el Comité de Organización ya tiene a la artista que va a deleitar al público con su voz, la cual apuesta para ser un espectáculo inolvidable, pues no solo su voz es impresionante, sino que ya goza de una carrera reconocida en varios países del mundo.

De lograr llenar las expectativas que se tiene puestas en Aya, la cantante francesa, se pondría a la altura de grandes celebridades de música que hicieron vibrar con su talento al público, tal como ocurrió en el año de 1992 en los juegos que se realizaron en Barcelona, donde el cantante Freddie Mercury unió su voz a la de Montserrat Caballé. En dicha ocasión se encontraba en su carrera de solista y al igual que el país en el que se realizaron las competencias deportivas, el tema fue titulado Barcelona y fue una fusión de rock, ópera y pop. Otras canciones y artistas que marcaron historia:

Whitney Houston con One Moment in Time

La inolvidable cantante se presentó en Seúl 1988, momento en el que estaba básicamente en la cima de su carrera y ya se había robado el corazón por sus emotivos temas, como I Will Always Love You. One Moment in Time marcó a millones y arrancó más de una lágrima de todos los presentes y los que pronunciaron el momento a través de la pantalla, pues el himno hablaba de una unidad mundial y luchar por todo lo bueno, consiguiendo ser la más conocida e importante en la historia.

Koreana con Hand in Hand

Al igual que Whitney, dicho grupo musical se presentó en Seúl 1988, haciendo historia por sí solo, pues además de que es la primera ocasión en la que se presentaron dos himnos para el evento, también fue el himno para marcar el final de la Guerra Fría, así que también es considerado como uno de los temas más importantes en su historia. Cabe mencionar que en dichos juegos se pudo ver por primera vez la participación de Estados Unidos, la Unión Soviética y Alemania Occidental.

Celine Dion con The Power of the Dream

Actualmente, Dion es conocida como una de las cantantes más importantes de la industria, con una de las pocas voces privilegiadas e inolvidables, y aunque es mayormente conocida por el tema de My Heart Will Go On, el tema antes mencionado se volvió uno de los principales para los Juegos Olímpicos, tras presentarlo en los de Atlanta 1996, pues además del sentimiento de fortaleza que imparte, fue el más visto en directo con más de 3 mil 500 millones de espectadores en vivo, sin contar los 100 mil asistentes en el estadio.

