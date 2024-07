'La Casa de Los Famosos': Asesinato de Paco Stanley y otros datos que debes conocer de Mario Bezares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras el éxito de la primera edición de La Casa De Los famosos México, el regreso del popular reality show para una segunda entrega ha dado mucho de qué hablar; se espera que los nuevos participantes se puedan ganar el corazón del público así como Poncho de Nigris, Nicola Porcella, y Wendy Guevara, esta última fue la vencedora en la primera temporada. Para esta nueva edición se anunció de forma oficial al primer miembro de La Casa de los Famosos México 2 y fue Mario Bezares.

El pasado 8 de junio, en medio de la transmisión de TUDN del partido México vs. Brasil se confirmó que estaría participando 'Mayito', quien es conocido por haber sido amigo de Paco Stanley y por participar en exitosos programas de televisión. Su participación ha generado diversos comentarios debido a que fue acusado por presuntamente ser cómplice en el asesinato de Paco Stanley, y el reciente estreno de la serie ¿Quién lo mató? en donde hablan acerca de este desafortunado hecho.

¿Quién es Mario Bezares?

Bezares nació el 11 de febrero de 1959 en la Ciudad de México. El también actor empezó a trabajar en el teatro en 1977, en obras como Vaselina, con Julissa y Benny Ibarra. De ahí, tomó clases de danza, fue coreógrafo, participó en diversas obras musicales y de comedia. Su trayectoria en la televisión inició en Televisa, posicionándose como una de las principales figuras del entretenimiento en México en la década de los 90's donde trabajó junto a paco en el programa de entretenimiento llamado ¡Pácatelas! en 1995 donde creo el famoso baile del 'gallinazo'.

Después, en 1998, se unió a Stanley en TV Azteca para el programa Una tras otra. También estuvo presente en otros programas televisivos como Anabel y Cachún cachún rara. Sin embargo, su carrera sufrió un receso tras el trágico asesinato, en 2001 fue absuelto de acusaciones y en 2006, fue contratado por Multimedios Televisión de Monterrey, desempeñándose como conductor en los programas de Acábatelo y Aficionados.

Ahora, Bezares busca que lo conozcan realmente y dijo que planea limpiar su imagen en esta nueva edición del reality: "Para todas las nuevas generaciones que no me conocen o que se han formado una idea, me quiero quitar etiquetas que se han formado por chismes o dimes y diretes, por especulaciones y todo ese tipo de cosas", declaró Bezares.

