¿Le fue infiel? Gabriel Soto hace impactante confesión sobre su ruptura con Irina Baeva

Ciudad de México.- El reconocido actor mexicano, Gabriel Soto, después de haber confirmado que volvía a la soltería, acaba de presentarse ante la prensa para finalmente romper el silencio de esta separación de la actriz de origen ruso, Irina Baeva, incluso, como nunca antes, hizo una impactante confesión sobre que fue lo que los llevó a tomar la decisión de su ruptura definitiva, ¿acaso el galán de Televisa sí le fue infiel?

Tras meses en medio de rumores de problemas de pareja y de separación, oficialmente el 16 de julio el galán de Mi Camino Es Amarte, confirmó mediante un comunicado que su historia de amor con la rusa ya había llegado a su final y que supuestamente ambos estaban de acuerdo con esta importante decisión. Se dice que Gabriel ya estaría sanando su corazón con su colega en la obra de teatro, Cecilia Galliano.

No es secreto para nadie que el actor de El Precio de la Fama, no tiene la reputación de ser el hombre más fiel del mundo del espectáculo, pues desde hace varios años que se dice que no le importa estar en una relación formal o casado y se dedicaría a conquistar a varias de sus coestrellas en melodramas o el proyecto en el que se encuentre, tal como se dijo que hizo con Baeva cuando estaba casado con Geraldine Bazán, o hace un año con Sara Corrales.

Gabriel confirma ruptura con Irina. Instagram @gabrielsoto

Ahora, en medio de todos los rumores que lo señalan de infiel, el actor de Vino El Amor decidió presentarse ante la prensa antes de salir a escena en el teatro y brindar una entrevista a medios como Venga la Alegría, en donde señaló que estaba atravesando por un proceso de sanación, en el que se enfoca simplemente en estar con y para sus hijas, en su salud y por supuesto en su carrera, asegurando que su familia lo está apoyando en todo esto que atraviesa.

Aunque no dio los motivos, Soto aclaró que él y la actriz de Aventurera tenían varios meses atravesando por una crisis, que intentaron de todo, incluso que fueron a terapia de pareja para tratar de solucionar esos problemas que los estaban separando, pero al final nada pudo volver a unirlos, ni salvar su relación, por lo que ambos decidieron dar por concluida su historia. Negó rotundamente haberlo hecho por mensaje y aclaró los dos crearon ese comunicado para compartirlo, como ya sucedió.

