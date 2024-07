Luto en Televisa: Actriz sufre inesperada muerte y reaparece destrozada en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien comenzó su carrera en Televisa protagonizando exitosas novelas, reaparece en el programa Venga la Alegría luego de vestirse de luto por la muerte de dos seres queridos en un corto lapso de tiempo. Se trata de la guapísima Aracely Arámbula, quien confesó ante las cámaras lo difícil que ha sido para ella sobreponerse al deceso de sus padres.

La también cantante, quien ha realizado los melodramas Prisionera de amor, Acapulco, cuerpo y alma, Soñadoras y Cañaveral de pasiones, ha pasado momentos sumamente complicados debido a que sufrió la amarga partida de su madre, la señora Socorro Jacques Arámbula, a solo un año y medio de que falleciera su padre, Manuel Arámbula.

Tras confirmarse que volverá al teatro protagonizando Perfume de gardenia, Aracely platicó con la prensa sobre el bache de tristeza que atraviesa: "Acabo de celebrar el lunes pasado, el 15 de julio, de este mes, acabo de celebrar la partida de la vida eterna de mi papá, o sea, celebrar, porque digo celebrar la vida eterna, sus dos años que fue muy difícil para mí, ha sido muy complicado", dijo ante las cámaras de TV Azteca.

'La Chule' además añadió: "También lo he tratado de tomar de una manera espiritual, llenarme de cosas bonitas, todos sus recuerdos de todas sus enseñanzas y tomarlo de la mejor manera". La actriz también aseguró que gracias a sus dos hijos y su hermano ha podido salir avante de este complicado momento familiar y, por tanto, ha podido retomar su vida laboral.

Digo un año difícil porque este 24 fue el momento que partió mi madre, y sí ha sido mucha fortaleza, estar en casa, tomar mucha de la fuerza de la mano de mi hermano, de mis hijos, yo creo que apenas me estoy levantando, por eso regreso al escenario, porque el escenario me llena", remató.

Por otro lado, Arámbula reveló que uno de sus hijos ya la convirtió en suegra. Sin aclarar si es Daniel o Miguel el que ya tiene novia, la actriz confesó que, contrario a otras madres, ella está feliz de que su retoño esté disfrutando de su primer amor. "Claro, tengo una nuera hermosa, muy feliz, yo soy… diría mi papá que soy la más alcahueta, yo soy muy feliz, a mí me encanta, yo disfruto que mi hijo sea muy feliz", expresó la protagonista de telenovelas.

Sobre los requisitos que pide para las jovencitas que deseen ser sus nueras, la mexicana mencionó: "Yo que me lo quieran, es lo más bonito para mí, que me los quieran, hablando de los dos, pero nada más uno tiene novia". Además, esto dijo respecto de la chica que le robó el corazón a uno de sus herederos: "Me encanta, conozco muy bien a la novia, sus papás. No, cero [celosa], es una niña hermosísima, que la quiero mucho, la amo, mi Majito bella".

Y cuando uno de los reporteros le mencionó si en el futuro podría convertirse en mánager de los hijos que procreó con Luis Miguel, Aracely replicó: "Cállate la boca, no, ellos ahorita están estudiando, ya se lo dejo a mi sobrino".

Aracely Arámbula y sus dos hijos

Fuente: Tribuna