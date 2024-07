"No está bien": Galilea Montijo estalla contra Gala Montes por sacar del clóset a actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora, Galilea Montijo, en el más reciente programa en vivo de Hoy, no pudo contenerse y al hablar sobre los recientes escándalos de la polémica actriz, Gala Montes, se mostró genuinamente molesta y estalló en su contra, declarando que "no está bien" el que hable por los demás y que haya sacado del clóset a la reconocida actriz y presentadora, Bárbara Islas.

Sin pensar en consecuencias ni el que dirán, en medio de una entrevista, Montes decidió afirmar que tenía un tiempo saliendo con su colega de la novela Vivir de Amor, afirmando que tenían "un vínculo muy fuerte" y muy bonito que la llenaba de mucha ilusión, señalando que sentía ese profundo cariño por Islas. La actriz nunca antes había hablado de sus preferencias sexuales, por lo que fue una revelación inesperada que incluso a ella la dejó sin habla y nerviosa.

Para millones este momento fue una "impertinencia", por decir lo menos, de parte de la reconocida exparticipante de La Isla: Desafío En Turquía, debido a que Bárbara no admitió ni estuvo de acuerdo, sino que se tensó de la nada el ambiente y comenzó a señalar que venía de una relación complicada, por lo que fue criticada severamente y acusada de sacarla del clóset a la fuerza, sin su consentimiento, mientras que Montes afirmó que ellas ya habían quedado en algo y al final Bárbara la dejó "morir sola".

Ante este hecho, la presentadora de Netas Divinas se mostró bastante molesta, dejando muy en claro que hasta le daban ganas de no estar como presentadora en La Casa de los Famosos México por este detalle, declarando que en su opinión, es muy válido que hable sobre ello y que exprese su sexualidad como ella lo desee, pero no el de los demás pues eso "no está bien" y haber expuesto así a Islas no era lo correcto y no debió de suceder.

Finalmente, Andrea Legarreta quiso también dar su opinión y destacó la importancia de tener cuidado al momento de hablar sobre la vida de otras personas, pues había cosas que no le correspondían a nadie más que a esa persona para decir de un tema en específico, y al igual que Montijo, aseguró que no era correcto el que la expusiera de aquella manera en frente de las cámaras, resaltando que esperaba que dentro de la casa se moderara un poco.

Fuente: Tribuna del Yaqui