¿Por Emmanuel Palomares? Juan Osorio habla de la ruptura de Irina Baeva y Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido productor, Juan Osorio, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que recientemente se detuvo para hablar de la tan sonada y polémica ruptura amorosa de la querida actriz de origen ruso, Irina Baeva, con el galán de melodramas, Gabriel Soto, ¿será acaso que en realidad sí renació el amor con su expareja, Emmanuel Palomares y por él terminarían?

Desde hace más de un año que se rumoró que la relación de la actriz rusa y el actor de melodramas como Mi Camino Es Amarte, había terminado a causa de infidelidades, en la cual no solo se dijo que él la habría engañado con su coestrella, Sara Corrales, sino que también se aseguró que Baeva le pagaría con la misma moneda con Palomares que es su expareja. Actualmente Emmanuel e Irina trabajan juntos en Aventurera.

Ahora, después de que se confirmara que los actores de Vino El Amor oficialmente ya no son pareja, se buscó al productor de la obra, que aparentemente habría dado la "estocada final" a la relación amorosa entre la expareja, cuestionándole que es lo que pasaba bajo su producción y si es que sabía algo más de los motivos de la separación entre los polémicos actores, siendo muy tajante al negarse a hablar al respecto.

El productor de Mi Corazón Es Tuyo, destacó que no era una persona a la que le guste involucrarse en los temas personales ajenos y sobre todo hablar de ellos ante los medios de comunicación, por lo que no tenía ningún tipo de opinión al respecto, destacando que prefiera mantener la raya de lo profesional y lo personal con estas situaciones: "Mira, la mejor forma de apoyarla es callar. Esas son cosas de ellos dos, ellos sabrán su situación; uno no se mete, es lo único que no voy a compararme con Carmelita Salinas".

Finalmente, quiso dar su opinión sobre la participación de la actriz de Papá Soltero, asegurando que en su opinión profesional era importante resaltar la evolución tan positiva y muy notoria en estas últimas semanas, superando la serie de criticas tan severas en su contra: "Hoy su catarsis se llama ‘Aventurera’ y ‘Elena Tejero’ tiene que salir a dar la cara y trabajar, ella aceptó perfectamente ese reto porque hoy dio una función muy bonita y, la verdad, es que se nota ese empeño que tiene".

"Fuente: Tribuna del Yaqui