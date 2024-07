Sufre por el cáncer y en bancarrota: Filtran desgarradora noticia de exactriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica exactriz de Televisa y presentadora, Mary Boquitas, de nueva cuenta está dando de que hablar por una desafortunada situación, pues se ha filtrado una desgarradora noticia con respecto a los problemas que estaría enfrentando desde hace meses, como que presuntamente estaría en bancarrota y que desgraciadamente su esposo estaría muy enfermo y sufriendo de cáncer, batalla que ella lucha a su lado.

Hace más de 20 años que el mundo del espectáculo se sacudió al enterarse que Sergio Andrade y Gloria Trevi fueron acusados y encarcelados de trata de blancas, pues supuestamente el productor se aprovecharía de su poder para usar a las mujeres que prometía fama y que la cantante las enganchaba con su historia, sin embargo, no fueron los únicos involucrados, pues también Boquitas se vio involucrada de la misma manera y enfrenta los mismos problemas que ambos.

Y ahora, en este 2024, tal parece que sigue pagando las consecuencias, o al menos eso afirman en Chisme No Like, ya que aseguran que María Raquenel Portillo, que es el nombre real de Mary, actualmente se encuentra en bancarrota y con una deuda de miles de dólares en abogados por las demandas del 2023 que interpusieron dos mujeres en contra de Trevi y Andrade, que está dando tanto de que hablar, sin contar que lucha junto a su esposo por motivos de salud.

Mary enfrentaría mismas demandas que Andrade y Trevi. Internet

En los informes entregados por Elisa Beristain y Javier Ceriani, señalan que debe alrededor de 37 mil dólares a sus abogados, deuda que podría ir incrementando debido a que aún sigue la demanda civil y penal en su contra, asegurando que no tiene como pagarlos ya que está desempleada por el momento: "Raquenel no está teniendo fondos porque no está trabajando. Al pódcast le fue muy bien, pero tampoco es que se llenó de millones de dólares para pagar abogados- Ella se está defendiendo sola. Ha tenido abogados que la han ayudado pero no ha sido suficiente".

Desgraciadamente, los expresentadores de TV Azteca no solo afirmar que su complicación es económica y legal sino que también de salud, debido a que supuestamente su esposo, Jesús García, estaría enfermo de cáncer de garganta, mismo que estaría en la fase 4, que es muy grave: "Jesús está perdiendo la voz, y Raquenel está a cuidado de un enfermo en una situación muy delicada, con lo que implica tener a cuidado a un enfermo de cáncer en California y tener que pagar 37 mil dólares es demasiado", concluyó Javier.

Fuente: Tribuna del Yaqui