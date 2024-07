Christian Nodal reaparece con su bebé; redes sociales explotan en contra del forajido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Christian Nodal es uno de los cantantes más reconocidos de la industria del regional mexicano, al grado en el que el intérprete ya da conciertos, no solo en el país, sino en algunas zonas de Europa y Estados Unidos, lo que es un indicativo de la gran fama que posee; sin embargo, durante los últimos meses no solo ha llamado la atención por ello, sino que también ha resaltado por lo caótica que podría resultar su vida amorosa y personal.

Hace apenas unos meses, la celebridad parecía presumir que tenía una vida familiar perfecta a lado de su entonces pareja, la trapera Cazzu y su hija, Inti; pero de un momento para otro anunció que su relación con la argentina había llegado a su fin y no es solo eso, sino que también se le vio distanciarse de la pequeña, quien aún no ha cumplido ni 1 año de nacida. Y es que, desde hace varias semanas, el tiempo de Nodal se ha dividido entre su trabajo y pasar tiempo con su nueva novia, Ángela Aguilar.

Esta situación ha generado que los fanáticos de Nodal lo juzguen, debido a que consideran que habría traído al mundo a Inti para luego abandonarla. Dicha situación empeoró aún más cuando el forajido compartió fotografías de su nuevo ‘hijo’, se trataría de un encantador cachorro de cocker color pelirrojo, el cual parece acompañarlo a todos lados a donde va. Según rumores, el sonrense habría adoptado al canino en Europa.

Nodal no ha parado de compartir algunas fotografías del perrito acompañándolo en el avión y hasta durmiendo con él. Según se dice, esta mascota la habría adquirido junto a Ángela Aguilar y es que, ambos famosos han demostrado tener un gran cariño por los denominados ‘lomitos’, puesto la princesa del regional mexicano tiene a su propia pug color negra, a la que ha llegado a presumir en distintas ocasiones en los videos que publica con su familia.

Según reportes, el perrito se llamaría ‘Chichi’ y le ha generado una gran cantidad de críticas, entre los mensajes que ha recibido resalta uno que indica: “Ojalá publicaras tanto de tu hija como de un perro. Y no es nada en contra de la perrita, solo no es justo”; sin embargo, no todo ha sido malo para Nodal, puesto ha habido gente que ha salido a defenderlo, argumentando que, probablemente, evita compartir imágenes de Inti dado a que es una bebé.

