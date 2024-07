Consuelo Duval huye de México y reaparece en lejano país: "No estaba en mis planes"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Consuelo Duval es una de las actrices, conductoras y comediantes más famosas de Televisa desde hace varios años y es que, quien no la recuerda por aparecer en programas como La Hora Pico, Netas Divinas, El Retador, Tal Para Cual o Familia P. Luche, solo por mencionar algunas producciones de la empresa de San Ángel; sin embargo, en días recientes, la celebridad sorprendió por compartir algunos videos y fotografías en las que mostró que había decidido huir del país.

Resulta ser que la intérprete de ‘Federica P. Luche’ decidió tomarse unas vacaciones de los foros de grabación, por lo que optó por irse de aventura a un país muy lejano, se trata de Islandia, una nación que se encuentra en el continente europeo y que cuenta con una gran cantidad de datos curiosos, mismos que la famosa no dudó en presumir a través de su cuenta oficial de Instagram, donde mostró un video de su viaje.

Consuelo Duval se va de viaje a Islandia

Créditos: Instagram @consueloduval

En el clip, se puede apreciar que Consuelo está lidiando con un clima frío y lleno de neblina, tal y como se acostumbra a estar en Islandia; sin embargo, la famosa no solo mostró eso, sino que también se dio el tiempo de contar algunos hechos curiosos del país en el que se encuentra, como por ejemplo que en dicho lugar no suele oscurecer cuando se está en verano; de hecho, la comediante explicó que, para el momento en el que tomó el clip, era de noche, pero no lo aparentaba: “Aquí nunca se hace de noche, bueno en esta temporada”, declaró.

Por otro lado, Consuelo reveló que en Islandia no existen las hormigas, cosa que le pareció especialmente graciosa, puesto se aprecia que debe contener una mueca. Asimismo, la actriz contó que Islandia es el “hogar de los duendes y los elfos”. Y si te estás preguntando si Duval no sufrió algún estrago por estar en un país donde nunca anoche (al menos no en verano) la realidad es que sí, puesto la propia estrella declaró: “Tu mente pierde un poquito el control”.

Cabe señalar que, todo indicaría que para este momento, Consuelo Duval ya se encuentra de nueva cuenta en México, puesto en su pie de página anexó un breve mensaje en el que indicó que si bien, era consciente de que se había demorado en publicar algo relacionado con su viaje, lo cierto es que lo había hecho porque tenía “depresión post viaje”, aunque este último comentario lo hizo a modo de broma para sus seguidores.

Fuentes: Tribuna