En medio de los rumores de ruptura, Jennifer Lopez celebra su cumpleaños con lujosa fiesta

Nueva York, Estados Unidos.- Tal y como te lo hemos estado contando a lo largo de estos meses, en TRIBUNA, las cosas en el matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck no parecen ir del todo bien y es que, aunque en un comienzo parecían ser inseparables, la realidad es que, conforme el tiempo fue avanzando, la pareja se mostraba cada vez más iracunda, puesto en más de una ocasión fueron captados discutiendo en plena vía pública y hasta en los Grammy del 2023.

Es bajo este contexto que los denominados ‘Bennifer 2.0’ (apodo que se les asignó como pareja en Estados Unidos) habrían optado por pasar tiempo separados, motivo por el que Affleck ha sido captado viviendo en Los Ángeles, mientras que Lopez ha pasado gran parte de su tiempo en Nueva York. Otro dato que podría sonar como una alarma de divorcio es el hecho de que los aún esposos están vendiendo su residencia de 60 millones de dólares, la cual compraron con el objetivo de vivir juntos.

Desde hace algunos días, Jennifer Lopez ha dado señales mayor positivismo en sus redes sociales, compartiendo algunas fotografías en las que se le ve mucho más alegre; pero no es solo eso, puesto la actriz de Selena también se encargó de organizarse una lujosa fiesta de cumpleaños, en los Hamptons, Nueva York, la cual tuvo la principal característica de estar basada en la serie de Netflix, Bridgerton, misma que estrenó su temporada número tres hace unas semanas.

Jennifer Lopez celebra su cumpleaños al estilo de Bridgerton

El medio Page Six se encargó de filtrar algunas imágenes de los invitados llegando a la casa de JLo, en la que se les podía apreciar vestidos al más puro estilo de la época de la regencia inglesa (etapa histórica en la que está basada Bridgerton). Asimismo, los asistentes eran recibidos por una carroza tirada por unos caballos blancos, lo cual incrementaba la fantasía de estar viviendo un episodio de la afamada serie.

Jennifer Lopez celebra su cumpleaños al estilo 'Bridgerton'

Según datos del mencionado medio, varios famosos fueron invitados a la celebración, también se contó con la presencia de los familiares de la querida actriz y cantante; sin embargo, Ben Affleck brilló por su presencia algo que ya dejó de sorprender a la gente, puesto desde hace poco más de 1 mes el actor de cintas como Argo, Gone Girl y Batman vs Superman no se ha dejado ver en compañía de su flamante esposa.

