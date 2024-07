FOTO: Adal Ramones le manda inesperado 'recadito' a Yordi Rosado tras reencuentro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Corrían los comienzos de los 2000 cuando Adal Ramones era conductor de uno de los programas más exitosos de Televisa, Otro Rollo, donde conducía junto con otras celebridades del momento, uno de ellos era su compañero y gran amigo, Yordi Rosado, con quien llevaba una excelente amistad incluso fuera de los foros; sin embargo, después de que el show llegó a su fin, se corrió el rumor de que ambas estrellas tuvieron algunos problemas personales y tomaron una notoria distancia.

No fue sino hasta tiempo después que Yordi contó en una entrevista con Adela Micha que, el motivo por el que se distanciaron fue porque, presuntamente, Ramones no le tendría la misma confianza a Rosado. Según declaraciones del periodista de YouTube, cuando ambos eran amigos, él solía contarle todo al actor de Cuarentones, al grado en el que éste siempre opinaba sobre su relación amorosa, pero las cosas dieron un giro inesperado cuando el afamado conductor se separó de su entonces esposa y no le dijo nada a su amigo.

Yordi contó que se sintió muy decepcionado del accionar de Adal, puesto creyó que él contaría si algo así llegaba a ocurrir: “Cuando él (Ramones) se empieza a separar, yo siendo su mejor amigo, no me entero”, declaró Rosado. Esta situación le molestó mucho e incluso reveló que le increpó las cosas a su entonces mejor amigo: “Si yo te dejé entrar tanto en mi relación, ¿por qué cuando tú tienes algo en tu relación, que no quieres que te comente tanto lo bueno como lo malo, te alejas? No me parece ching…”, le habría dicho al famoso.

Yordi Rosado y Adal Ramones se reúnen

Esta situación derivó que ambos se separaran, pero como bien dice la canción de Shakira, “no hay mal que dure 100 años” y en la actualidad, todo parece indicar que Adal y Yordi Rosado tienen una excelente relación, hecho que el propio Ramones presumió a través de sus publicaciones en Instagram, donde mostró algunas selfies que se tomó junto con el ahora periodista de YouTube, en la que ambos lucen una sonrisa radiante.

Pero no es solo eso, puesto Adal anexó un conmovedor mensaje en el que asegura que, pese a todo ambos continúan siendo grandes “hermanos”, así como también resaltó que gozó a sobremanera la charla que tuvo con el famoso, en la que ambos se pusieron al día. Por último, el exconductor de Otro Rollo le envío algunas bendiciones a quien considera como su “querido compadre”. Dicha publicación emocionó a sus miles de fanáticos.

“Amigos, compadres, vecinos, socios y hermanos. Siempre lo dicho, es el hermano que la vida me dio. Anoche una platica donde no paramos de hablar poniéndonos al día en casi todas las áreas. Que Dios cuide esta amistad por siempre querido compadre”, declaró Adal Ramones.

Adal Ramones presume reunión con Yordi Rosado

