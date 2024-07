FOTOS: Tras rumores de divorcio, Jennifer Lopez reaparece sin anillo de bodas; esto dijo

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si bien, en el año 2022, el mundo estaba suspirando por la unión de cuento de hadas de Jennifer Lopez con Ben Affleck y todos los medios de comunicación estaban resaltando el hecho de que ambos volvían a estar juntos luego de haber pasado 20 años separados, lo cierto es que la vida real no es una película romántica, lo que significa que los finales felices no existen y es posible que, después de un tiempo, las parejas descubran que no son tan compatibles como se esperaba.

Y es que, como muchos sabrán, luego de su boda, comenzaron a surgir algunas fotografías en las que se podía ver a un Ben Affleck cansado y hasta cierto punto molesto, mientras que Jennifer Lopez no portaba el semblante de una mujer felizmente casada, sino por el contrario, algunos aseguran que sus rasgos físicos eran los de alguien frustrado. Las cosas no mejoraron cuando comenzaron a filtrarse videos de los actores discutiendo, siendo que el más famoso es el de los Grammy 2023, donde fueron filmados accidentalmente en medio de una pelea que intentaron disimular.

En meses recientes trascendió el rumor de que Ben ya no estaría viviendo con JLo e incluso se dice que ambos pusieron a la venta su millonaria mansión en Hollywood, la cual ambos eligieron para vivir; sin embargo, en fechas recientes medios como Page Six aseguran Affleck siempre odio el inmueble, puesto éste se encontraba muy lejos de dónde habitan sus hijos y le resultaba un inconveniente cada vez que viajaba a verlos.

En el medio de todo esto, Jennifer Lopez ha procurado mantenerse lo más lejos posible de la polémica e incluso se fue de viaje en solitario de Europa; pero nada pasa por desapercibido para los fanáticos con ojo de águila y el pasado sábado, 20 de julio, la celebridad compartió una serie de fotografías en las que se le ve lucir una radiante sonrisa, también está maquillada y presume un actitud cien por ciento positiva

Jennifer Lopez se deja ver radiante en Instagram

Créditos: Instagram @jlo

En su publicación de Instagram, Jennifer añadió un mensaje en el que demostró que el Sol comienza a brillar de nuevo para ella: “Hoy va a ser un gran día. Feliz sábado a todos”; sin embargo, la notable alegría de Lopez no ocultó el hecho de que no trae puesto el anillo de matrimonio ni el de compromiso, así como lo lees. Como es bien sabido, en Estados Unidos, la cultura de utilizar la argolla, luego de la boda, está muy marcada; con ello, es posible, que la famosa esté confirmando que su relación con Affleck ya llegó a su fin.

Jennifer Lopez se presume feliz en redes sociales

Créditos: Instagram @jlo

