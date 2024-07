Hija de Enrique Peña Nieto paraliza a sus miles de seguidores con noticia del expresidente

Comparta este artículo

Madrid, España.- Luego de terminar su mandato en México, el expresidente Enrique Peña Nieto se marchó a vivir a España, país en el que ha habitado desde hace prácticamente 6 años, algo que sorprendió a propios y ajenos, puesto en cuanto el exlíder del ejecutivo abandonó la silla presidencial, éste se divorcio de Angélica Rivera y comenzó desde cero en Europa, asimismo ha procurado mantener un perfil sumamente bajo.

Es bajo este contexto que, cada vez que surge una noticia relacionada con él, el público mexicano enloquece, puesto pese a los escándalos en los que su mandato estuvo envuelto, lo cierto es que la gente no puede evitar recordarlo con cariño, al grado en el que en redes sociales como en X (antes conocida como Twitter), Facebook y hasta en TikTok, Peña Nieto es recordado como el ‘Tlatoani’ de México o ‘Lord Peña’.

Enrique Peña Nieto continúa gozando de popularidad en México

Un ejemplo de ello ocurrió durante la noche del pasado sábado, 20 de julio, cuando su hija Paulina Peña Pretelini compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, en las que se le puede ver conviviendo con el exmandatario en lo que parece ser una playa europea, pero… ¿por qué razón la descendiente del expresidente de México compartió dichas imágenes?, ¿acaso algo malo le ocurrió?

Resulta ser que no, sino todo lo contrario, el pasado sábado, 20 de julio era el cumpleaños número 58 de Enrique Peña Nieto, por lo que su hija lo felicitó con un tierno mensaje en el que declaró: “Feliz cumpleaños papito querido”. Como era de esperarse, la publicación ganó una gran reacciones de la gente, así como diversos mensajes en los que algunos reconocen que se le extraña mucho por sus ocurrencias y las veces que llegó a tener momentos virales.

Paulina Peña envía mensaje a Enrique Peña Nieto

Entre los mensajes que le llegaron a Paulina se pueden mencionar: “Mi querido lord”, “Éramos felices presidente y no lo sabíamos”, “Se le extraña comandante”, “Lo extrañamos mucho Lord Peñita, México no lo supo valorar”, fueron algunas de las cosas que el público le escribió a la hija del exmandatario, con la esperanza de que éste pudiese leerlos en algún momento. Cabe aclarar que, hasta ahora, el expresidente no ha reaccionado a ninguno de los comentarios.

