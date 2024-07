¡La traicionó! Irina Baeva estalla en VIDEO y hunde a Gabriel Soto tras separación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que el actor mexicano Gabriel Soto anunciara mediante un comunicado, el pasado martes 16 de julio, que su relación con Irina Baeva había terminado, es ahora la actriz rusa quien rompe el silencio y comparte una fuerte noticia al respecto. En una entrevista exclusiva con ¡HOLA!, la villana de novelas de Televisa confesó que fue traicionada de la peor manera por su exprometido.

El mensaje que difundió Gabriel la semana pasada iniciaba señalando que su ruptura con la estrella nacida en Moscú había sido tomada desde hace tiempo e incluyó el nombre de Irina en la firma: "Han sido años de aprendizaje y experiencias que quedarán en ambos y por las que siempre estaremos agradecidos. Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez; los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno", precisaba el comunicado.

Gabriel Soto comunicó su ruptura con Irina Baeva

Mientras Baeva prefería guardar silencio y enfocarse únicamente en su trabajo como protagonista de Aventurera, el exesposo de Geraldine Bazán sí hizo declaraciones públicas en su más reciente encuentro con la prensa. El protagonista de telenovelas como Amor Dividido y Mi Camino es Amarte fue cuestionado por reporteros sobre si era cierto que Irina le había sido infiel, pero él evadió la pregunta y nunca lo desmintió.

Para muchos, el silencio de Gabriel ante esta controversia indicaría que la actriz de origen ruso en realidad sí lo había engañado. No obstante, este domingo 21 de julio Baeva decidió acabar con las especulaciones y en una entrevista exclusiva con la revista ¡HOLA! confesó que en realidad quien la traicionó fue su exnovio.

De forma contundente, Irina confesó que ella no autorizó la publicación del comunicado de prensa donde se anunciaba su rompimiento y dijo que Soto solo le avisó que haría público el mensaje. "El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé porqué mi nombre está ahí, sí se me notificó", dijo en el video que ya se hizo viral en las redes. Además, la antagonista de Soltero con hijas desmintió que ella y el mexicano llevaran tiempo separados.

Sí me tomó por sorpresa, porque días atrás de esto estábamos juntos".

Finalmente, Irina negó de forma categórica que ella haya sido infiel a Gabriel, tal como se ha rumoreado en las últimas semanas: "¡Jamás! en ninguna de mis relaciones yo he sido infiel, la gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal y cuando yo estoy de lleno con mi pareja no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error, eso no existe", explicó la también modelo de 31 años.

Fuente: Tribuna