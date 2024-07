Luis Ángel Robelo recuerda a su hermanito con dolorosa FOTO: "Dime que todo es mentira"

Guadalajara, Jalisco.- El influencer Luis Ángel Robelo reapareció en redes sociales luego de haber transmitido en vivo una escena del crimen en la que yacían los cuerpos de su hermano y padre tras haber sido ejecutados en su vivienda en Jalisco, pese a las reiterativas peticiones de agentes de la Fiscalía de que finalizara el video. Hace cuatro horas colgó en la sección de historias en TikTok una lastimosa fotografía como recordatorio de su pérdida.

El creador de contenido, y amigo de 'La Venenito' subió una imagen en la que se le ve en compañía de su hermano menos de edad. Ambos parecen estar viviendo un momento feliz que se refleja en la amplia sonrisa de ambos. De fondo, se escucha un fragmento de la canción Dime Mentiras, interpretada por Carla Morrison, que dice: "Dime que todo es mentira, que todo es solo es una pesadilla".

Robelo recordó a su hermanito con una dolorosa imagen

Mientras tanto, usuarios replicaron la fotografía y la postearon en TikTok, en donde decenas de internautas se han unido con mensajes que desean pronta resignación, externan condolencias y exigen a las autoridades que se haga justicia. La Fiscalía se ha mantenido hermética en torno al caso y se limitó a emitir un comunicado en el confirmó la defunsión de los dos familiares del youtuber, al tiempo que mencionó que ya se abrió una carpeta de investigación.

"Justicia para él, para tu papi, para ti". "Angelito espero de corazón encuentres pronto una gran recuperación en tu familia, por que fueron dos grandes pérdidas y el haber visto ahorita esta foto con tu hermanito, se siente peor". "El video me rompe el alma, no entiendo como hay gente que está criticando el hecho de que trataste de documentar todo para que se cumpla la justicia y no solo la divina", son algunos de los comentario.s