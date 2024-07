Luto en la TV: Confirman la muerte de querido actor; perdió la batalla contra el cáncer

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- A lo largo de las últimas semanas, te hemos estado comunicando sobre el fallecimiento de estrellas tanto mexicanas como estadounidenses, la más reciente era la de Ciriaco Quezada, quien era mejor conocido como ‘Pinche Peach’ y se trataba del vocalista de la banda de metal, Brujería; sin embargo, durante la jornada del pasado sábado, 20 de julio, trascendió el fallecimiento de una nueva celebridad.

Se trata del querido actor estadounidense Whitney Rydbeck, cuyo papel más importante fue dentro de la franquicia Viernes 13, el famoso apareció precisamente en la cinta Jason Lives: Friday The 13th Part VI. También era reconocido por aparecer en una serie de comerciales en los que promocionaba el uso del cinturón de seguridad, donde brindaba una interpretación mucho más cómica de la que dio en el filme de terror.

Confirman la muerte del actor Whitney Rydbeck

La lamentable premisa fue confirmada por Tommy McLoughlin, quien precisamente era director de la película Jason Lives. El cineasta brindó algunos detalles de lo ocurrido a través del medio Hollywood Reporter, donde indicó que el famoso habría fallecido a causa de complicaciones con el cáncer, el cual había avanzado de tal manera que llevó al histrión a ser internado en un centro de cuidados paliativos, en Chatsworth, California.

Según detalles brindados por el director de Viernes 13, Whitney Rydbeck falleció desde el pasado lunes, 15 de julio, pero no fue sino hasta el pasado sábado que confirmaron la noticia. Mcloughlin se dejó ver notablemente afectado por la muerte de su amigo, resaltando que el mundo había perdido a un “comediante y actor verdaderamente divertido”, así como también lo enalteció por ser “uno de los seres humanos con más buen corazón” que había conocido.

Además de haber aparecido en Viernes 13, Rydbeck formó parte de grandes producciones como The Brady Bunch, Cangey & Lacey, Highway to Heaven, Star Trek: The Next Generation, Sisters, Living Single, Party, entre otras más. El famoso era un residente de Los Ángeles, que nació el 13 de marzo de 1945 y murió a la edad de 79 años. Mostró interés en el teatro desde que era muy joven y acudió a Cal State Fullerton, donde estudió teatro.

Fuentes: Tribuna