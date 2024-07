Luto en TV Azteca: Muere querido integrante de 'La Academia' y lloran su repentina partida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pocas horas del estreno de La Academia 2024 por la pantalla de TV Azteca, en el programa lloran la muerte de uno de los integrantes más queridos del reality musical. Se trata de Leobardo Guillermo Gutiérrez Campoy, mejor conocido como el maestro Willy Gutiérrez, quien formó parte del reality del Ajusco La Academia como profesor durante varias temporadas. El padre de la actriz Lisset perdió la vida a los 77 años el pasado 19 de enero del 2024 luego de varias semanas hospitalizado, conmocionando al espectáculo.

Willy Gutiérrez (DEP)

Y fue en una reunión de los exacadémicos que formaron parte de la primera generación del reality show quienes se reencontraron para recordar anécdotas en la casa que alguna vez habitaron en el 2002: Raúl Sandoval, Wendolee Ayala, Myriam Montemayor, Laura Caro y Alex Danel. Los artistas se llenaron de nostalgia y luto al volver a pisar el salón de clases en el que su fallecido maestro Willy les dejó tantas enseñanzas.

Sumamente conmovidos, los exacadémicos reflexionaron y recordaron al músico: "En este salón me quito el sombrero porque yo creo que trae una parte de Willy aquí. Este salón significó mucho para él, porque fue un momento de éxito en la vida (...) nos amaba como si fuéramos sus hijos", sostuvo Raúl Sandoval. "Cuando entramos al salón del maestro Willy fue un dolor inmediato, creo que fue un dolor en común que todos tenemos", explicó Wendolee sumamente conmovida.

Asegurando que la pérdida de Willy fue repentina y dolorosa, la exacadémica agregó: "El maestro Willy se nos fue de una manera repentina y creo que perder a un miembro tan importante de la que fue la Primera Generación de La Academia es un dolor que no se va a ir", mientras Laura Caro agregó entre lágrimas: "porque se siente la energía de su presencia". Por su parte, Myriam mencionó: "Honremos la memoria de nuestro maestro Willy que tantos momentos vivimos con él en este salón en donde todavía se siente su presencia, se siente su cariño, sus enseñanzas".

"Yo la verdad me rompí, fue un gran mentor para mí a nivel vocal, como persona, me enseñó muchas cosas", recordó Laura con un nudo en la garganta. Y una vez más, de vuelta en el foro con el director Héctor Martínez, la exacadémica no pudo evitar romper en llanto mientras decía: "Se sintió ahí... y eso es lo que no tiene precio. Estuve poco tiempo pero lo recuerdo con mi corazón", finalizó. Cabe mencionar que esto sucede a apenas unas horas del estreno del reality, el cual regresa a la pantalla chica de TV Azteca este domingo 21 de julio a las 20:00 horas.

