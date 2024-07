Ryan Reynolds y Hugh Jackman revelan lo que hicieron para que Madonna los dejara hacer esto

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - En una reciente entrevista con Andy Cohen en SiriusXM el viernes 19 de julio, Ryan Reynolds y Hugh Jackman compartieron detalles emocionantes sobre su última película con el director Shawn Levy. La película, que une a los populares personajes Deadpool y Wolverine, promete ser una de las más esperadas del año.

Además, uno de los aspectos más interesantes de la entrevista fue la revelación de los extremos a los que llegaron para incluir la icónica canción Like A Prayer de Madonna en el corte final de la película. Levy explicó cómo él, Reynolds y Jackman se reunieron personalmente con Madonna para obtener el permiso para usar la canción. “Implicó una visita personal a Madonna, donde le mostramos la secuencia en la que se usaría Like a Prayer”, detalló Levy.

Reynolds, conocido por su papel como Wade Wilson / Deadpool, habló sobre lo difícil que puede ser obtener la licencia de una de las canciones de Madonna, especialmente una tan emblemática como esa. “Fue un gran problema pedirlo y ciertamente un gran problema usarlo”, confesó Reynolds. Hay que subrayar que la reunión con Madonna fue crucial, ya que le mostraron cómo, dónde y por qué se utilizaría la canción.

Levy comparó la experiencia de conocer a la famosa con encontrarse con la realeza. Reynolds recordó haber preguntado cómo debía dirigirse a ella, a lo que le respondieron que simplemente podía llamarla "Madonna". La Reina del Pop no solo otorgó la licencia para la canción, sino que también proporcionó notas sobre cómo pensaba que ciertas partes de Like A Prayer encajarían mejor en la secuencia.

Reynolds compartió una anécdota sobre la nota que Madonna les dio: “Ella lo vio, y no estoy bromeando, [me dijo], 'Tienes que hacer esto'. Y maldita sea, si no daba en el clavo”. En menos de 48 horas, hicieron los cambios sugeridos por Madonna, lo que mejoró significativamente la secuencia, según Levy.

Aunque no se mencionó si Madonna había visto las películas anteriores de Deadpool, parece que el hecho de que su hijo sea fanático de las primeras dos entregas pudo haber influido en su decisión.

Like A Prayer, lanzada en 1989, es uno de los mayores éxitos de Madonna, combinando elementos de pop, rock, gospel y funk. La canción fue el séptimo número uno de Madonna y recibió elogios universales, encabezando las listas en 20 países.

La franquicia Deadpool ha sido un éxito rotundo en la taquilla mundial. La primera película, estrenada en 2016, recaudó 782.8 millones de dólares con un presupuesto de 58 millones. Su secuela, Deadpool 2 (2018), también fue un éxito, recaudando 785.8 millones con un presupuesto de 110 millones.

Deadpool & Wolverine marca la tercera entrega de la franquicia y cuenta con Hugh Jackman repitiendo su icónico papel de James 'Logan' Howlett / Wolverine, personaje que interpretó por primera vez hace más de dos décadas. Jackman interpretó a Wolverine en Logan (2017), que también fue un gran éxito, recaudando 619.2 millones de dólares con un presupuesto de 97-127 millones.

La franquicia de Wolverine comenzó con X-Men Origins: Wolverine (2009) y The Wolverine (2013), ambas exitosas en taquilla. Jackman también apareció como Wolverine en varias películas de X-Men, incluyendo X-Men (2000), X2 (2003), X-Men: The Last Stand (2006) y X-Men: Days of Future Past (2014).

Deadpool & Wolverine se estrenará en los cines del Reino Unido el 22 de julio, y en los Estados Unidos el 26 de julio. La combinación de estos dos personajes promete ser una emocionante adición al universo de superhéroes y una película que los fanáticos no querrán perderse.

Fuente: Tribuna