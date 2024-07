"Soy millonaria y alcohólica: Nirvana Hanks habla de su adicción durante la adolescencia

Tijuana, Baja California.- Uno de los dichos más populares dice que "a veces se está arriba y otras abajo". No hay mejor frase que esta para describir la vida de Nirvana Hank, hija del influyente expresidente municipal de Tijuana, Jorge Hank Rhon, quien se sinceró en el podcast de Jorge Serratos (Sinergéticos) y reveló cómo la vida dio un giro de 18' grados e inesperado en el que pasó de ser millonaria a estar anexada por problemas de adicción.

Nirvana Hank, nació en 'cuna de oro', sin embargo, ni todo el dinero y facilidades que tuvo durante su crianza lograron hacerla feliz, según confesó. Contó que fue en su infancia la primera vez que vio de frente a la tristeza, misma que la persiguió hasta la adolescencia.

Si bien se dijo agradecida por los privilegios con los que contó que le permitieron despreocuparse por carencias o incomodidades, reveló que al padecer hipersensibilidad emocional, percibía la vida de forma distinta que ni todos los viajes exóticos, ni los lujosos regalos que le daba su familia podían disipar. La pesadez de Nirvana llegó a tal grado que varias veces consideró la alternativa de quitarse la vida.

No me gustaba, no me sentía merecedora, sentía mucha culpa. La primera vez que yo atenté en contra de mi vida tenía yo 8 años; mi mamá seguía viva, todo en casa estaba bien, lo tenía todo pero yo no era feliz, a los 8 años ya quería terminar mi vida".