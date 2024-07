Tras romper con Irina Baeva, Gabriel Soto sacude con esta FOTO ¿de otras mujeres?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A mediados de la semana pasada, Gabriel Soto logró sacudir a sus miles de fans después de lanzar un comunicado, en el que confirmaba una noticia que todo el mundo había estado sospechando desde hacia bastante tiempo y es que, el famoso galán de Televisa había terminado su relación con la actriz rusa, Irian Baeva, con quien comenzó su amorío en medio de los rumores de infidelidad hacia su anterior esposa, Geraldine Bazán, hace 5 años.

Si bien, Soto ha procurado mantener el tema lo más lejos de la polémica posible, la realidad es que, tanto la prensa, como sus propios seguidores, continúan especulando sobre el motivo que llevó a Baeva y a Gabriel a terminar su relación. Algunos aseguran que todo se debió a un infidelidad cometida por el propio actor de Mi camino es amarte, con la expareja de Sebastián Rulli, Cecilia Galiano, otros más apuntan a la histrionista europea de haber hecho un juego sucio con el artista.

Gabriel Soto e Irina Baeva terminaron tras 5 años de relación

En el medio de todo esto, Gabriel vuelve a demostrar que no está buscando protagonizar ningún tipo de polémica con su vida amorosa, por lo que durante la jornada del pasado sábado, 20 de julio, el histrión compartió una fotografía con la que sacudió a sus más de 4,7 millones de seguidores, en la que se dejó ver en los brazos de dos mujeres, además de que luce plenamente enamorado, pero… ¿de quiénes se trata?, ¿acaso está rehaciendo su vida amorosa?

Resulta ser que las jovencitas con las que Gabriel Soto aparece posando, no son otras más que las hijas que concibió junto a su expareja, Geraldine Bazán: Elissa Marie y Alexa Miranda. En la fotografía se puede ver el actor está muy contento, al igual que sus hijos, quienes no dejan de dedicarle algunas sonrisas a su progenitor. El famoso no agregó ningún otro texto a la imagen, más allá de un corazón color blanco y el símbolo del infinito.

Gabriel Soto posa junto a Elissa Marie y Alexa Miranda

Créditos: Instagram @gabrielsoto

Como era de esperarse, la gente no tardó en aglomerarse en la sección de comentarios, donde hubo quienes le aplaudieron al famoso que intentase acercarse a sus hijas, mientras que otros más lo acusaron por haber abandonado a Geraldine Bazán para comenzar una relación junto a la actriz, Irina Baeva. Cabe señalar que, hasta el momento, el famoso no ha respondido a ninguno de los comentarios de sus fans.

