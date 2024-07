Casi muere: Tras terrible accidente, exactor de Televisa expone abusos de Sergio Mayer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de casi morir y lesionarse gravemente en un terrible accidente laboral mientras estaba bajo la supervisión de Sergio Mayer, el reconocido bailarín y exactor, Armando 'El Muñeco' González, acaba de brindar una entrevista a varios medios de comunicación, en los cuales no dudo en exponer los abusos de poder que sufrió por parte del reconocido actor de Televisa durante su incapacidad.

'El Muñeco' es conocido por su participación en el grupo de bailarines y modelos, Solo Para Mujeres, del cual salió con una fuerte enemistad contra Mayer, que era el líder de esta agrupación masculina, incluso, lo culpa del fatal accidente que casi le arrebata la vida a él y que por desgracia sí lo hizo con Edgar Ponce, uno de sus colegas, mientras que filmaban un promocional para No Manches, asegurando que él descubrió que no tenía ni policías ni permisos para grabar dichas escenas. Pero eso no fue todo, pues aseguró que jamás les dio una indemnización por los daños, ni a la familia de Ponce por su muerte.

Y ahora, en su más reciente encuentro con la prensa, el exnovio de Lorena Herrera no tuvo reparos al momento de volver a destrozar a Mayer y tacharlo de "nefasto". Esto pues cuando se le cuestionó que pensaba de que Sergio asegurara que jamás pondrá la manos al fuego por alguien, ni siquiera por su primogénito, Sergio Mayer Morí, el exactor dijo que para él no era una declaración que lo tomara por sorpresa, dado a que "no sabe ser amigo".

Ante este hecho, recordó precisamente el accidente en motocicleta que lo dejó gravemente herido, recalcando que aún estando mal y en recuperación de las lesiones que obtuvo por esto, el actor de novelas como La Madrastra, en vez de apoyarlo lo regañaba y le exigía más pues no podía bailar del todo bien y estaba limitado por esta razón. 'El Muñeco' destacó que todo esto iba a desglosarlo mejor en el documental que harán sobre Mayer, afirmando que la explotación laboral que él y sus colegas vivieron es conocida, por lo que no tiene miedo a represalias por parte del actor.

Finalmente, Armando dejó en claro que "ni loco" volvería a trabajar al lado del exparticipante de La Casa de los Famosos México, asegurando que no vuelve a pasar por todos los maltratos que lo hizo pasar, resaltando que no tiene amigos por esta misma razón, de que no respeta a nadie y se aprovecha de todos: "No conozco que tenga un amigo que lo estime, porque se hace puros enemigos y es una persona de lo peor que he conocido en el medio".

