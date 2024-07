Celebridades sacan las garras por Irina Baeva tras ruptura con Gabriel Soto: "Maduremos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es posible que Irina Baeva sea una de las estrellas más criticadas de la industria junto a Ángela Aguilar, Karla Panini y Christian Nodal, ¿la razón? Desde hace aproximadamente 5 años, la actriz de origen ruso ha sido duramente criticada por la gente debido a que ha sido vista como la tercera en discordia en el matrimonio del galán de Televisa, Gabriel Soto y la histrionista, Geraldine Bazán.

Según algunos reportes, luego de la separación de ambos famosos, Irina se habría burlado de la actriz de Victoria y Corona de Lágrimas, en más de una ocasión. Por lo que ahora, que la rusa fue abandonada por Soto, la gente está atacándola sin piedad, puesto aseguran que esto que está viviendo forma parte del karma que le debía a la vida, incluso algunos aseguran que a Baeva solo le toca soportar por el daño que le hizo a Geraldine.

Famosas salen en defensa de Irina Baeva

Si bien, la gente ha sido implacable con la histrionista europea, la realidad es que no todo ha sido malo, puesto algunas celebridades han salido en su defensa, la gran mayoría de ellas han sido mujeres. La primera de ellas fue Daniella Navarro, del programa de espectáculos, La Mesa Caliente, quien se lanzó contra la yugular de Gabriel Soto, a quien acusó de ser el problema tanto en la relación con Geraldine como con Irina.

“Eres una falta de respeto, un tipo sin valores que no respetaste a la mamá de tus hijas, tampoco estás respetando el tiempo que estuviste con la mujer; que sí que fue la amante, lo que quiera, pero él es le único falta de respeto que no ha respetado a ninguna de las mujeres que han pasado por su vida”, sentenció.”

Por otro lado, la grafóloga, Maryfer Centeno realizó un análisis sobre la forma en la que Baeva está sobrellevando las cosas y aprovechó la oportunidad para aclarar que, pese a lo que la gente piensa, Irina está sufriendo mucho y este tipo de cosas no debería ser causa de alegría para los demás: “Hay quien dice ‘se lo merece’, la verdad yo no tengo autoridad moral para juzgarla. Al contrario, me parece que está siendo muy fuerte, que está sufriendo muchísimo y yo nunca me podría alegrar de que alguien esté sufriendo.”

Celebridades apoyan a Irina Baeva

Por otro lado, entre los comentarios del a publicación del último comunicado de Irina Baeva se han manifestado algunas famosas en señal de apoyo a la protagonista de Aventurera: El Musical, entre ellas se encuentran Sofía Castro, con quien la europea compartió set de grabación en Vino el amor, quien le expresó su cariño con un: “Te amo”; la siguiente en mostrar su apoyo fue Mar Contreras, quien agregó algunos emojis de corazón. La última en hablar del tema fue Lorena Meritano, quien pidió a la gente dejar las criticas de lado.

“Leo a mujeres criticando a otra mujer y solo proyectan y hablan de sí mismas… No conozco a esta bella mujer y jamás me atravería a criticarla ni a ninguna otra. Maduremos y sino tenemos nada que decir de otra persona, mejor no decir nada. Más amor”, declaró.

