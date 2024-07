Christian Nodal no se queda callado y destroza a fan por criticarlo por 'abandonar' a Inti

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente un nuevo escándalo azotó la vida de Christian Nodal, quien ha sido duramente criticado a través de redes sociales por dejarse ver en una actitud muy cariñosa con el perro cocker que adoptó junto a Ángela Aguilar, hecho que ha provocado que la gente se enfurezca con el forajido, puesto consideran que el famoso no le estaría dando su lugar a la hija que concibió con Cazzu, Inti.

Y es que, el cariño de Nodal hacia ‘Chichi’, su nueva mascota, es tal que incluso le toma fotografías y las comparte a través de su cuenta de Instagram: @hola_soychichi, perfil que la gente ha comenzado a seguir con el único fin de lanzar mensajes de odio hacia el sonorense. Entre los textos más destacados se encuentran los siguientes: “Botón para que ‘Chichi’ esterilice a su papá”, “Creo que la ridícula de Ángela es la causante de esta cuenta”, entre otras cosas.

Nodal destrozaría a fan por hablar de Inti

Créditos: Instagram @hola_soychichi

Si bien, ninguno de los dos famosos suele responder a los mensajes de sus detractores, todo parece indicar que, en esta ocasión, las celebridades no tuvieron la paciencia que suelen tener y terminaron por responderle a una de las usuarias, quien declaró: “Ojalá publicaras tanto de tu hija como de un perro. Y no es nada en contra de la perrita, solo no es justo”. Todo parece que este mensaje tocó fibras sensibles en alguno de los dos intérpretes.

Resulta ser que, a diferencia de otras ocasiones en las que los famosos se hacen de la vista gorda y evitan responder, en esta ocasión alguno de los dos (se sospecha fuertemente que fue el propio Christian Nodal) respondió de manera sarcástica: “Hola, corazón. Para proyectarse y opinar sin conocer conocer sobre vidas ajenas está el perfil de mi papi”, con ello, la celebridad que respondió pidió que, para quejarse, lo mejor era acudir a la propia cuenta del forajido.

Desotrzan a Christian Nodal por pasear con 'Chichi' y abandonar a Inti

Créditos: Internet

Mientras tanto… ¿qué ha hecho Cazzu?

Si bien, Christian Nodal ha estado envuelto en un escándalo tras otro, luego de terminar su relación con Cazzu, esta misma situación no ha sido replicada por la rapera de Argentina, quien ha llamado la atención por enfocarse completamente en su carrera musical y por pasar tiempo con Inti. Recientemente fue vista acudiendo a la obra de teatro Sex, donde deslumbró con un tremendo cambio de 'look'.

Fuentes: Tribuna