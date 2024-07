Drake Bell deja mal parado a su equipo de trabajo y se muestra como gran fan de RBD

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, RBD se separó hace prácticamente 15 años, la realidad es que el proyecto en el que celebridades como Anahí, Dulce María, Christopher Uckerman, Maite Perroni y Christian Chávez brillaron alguna vez vez, sigue más vivo que nunca, al grado en el que ya se está preparando un musical basado en la telenovela de Rebelde en el que se prevé que participen grandes estrellas como el caso de Belinda y hasta Daniela Parra.

Sin duda, una de las más grandes sorpresas que esta puesta en escena traerá es la participación de la estrella del programa de Nickelodeon, Drake Bell, quien como es bien sabido, disfruta mucho de habitar en México, motivo por el que, prácticamente, ya comenzó una carrera artística en el país. Cabe aclarar que, hasta el momento, se desconoce cuál será la participación del famoso y qué tan involucrado estará en el proyecto.

Drake Bell revela cuál es su canción preferida de RBD

Sin embargo, esto abrió una duda entre la comunidad y es que, mucha gente se llegó a cuestionar si el actor de Esta no es otra película de superhéroes llegó a ver la telenovela de Rebelde o incluso si tenía alguna canción favorita de la agrupación. De acuerdo con datos de TV Notas, el equipo de trabajo de Drake confirmó que el famoso no sería cercano al proyecto; sin embargo, el propio Bell dejó mal parado a sus trabajadores al demostrar que esto no sería del todo cierto.

Y es que, según datos del a misma revista, Drake reveló, durante una entrevista en los MTV Miaw 2024 que realmente si gustaba de la música de RBD, pero no solo eso, puesto también su canción favorita del grupo y sería Tras de mí, del segundo álbum de la banda, Nuestro Amor. Asimismo, informó que, al igual que muchos, él tenía a su integrante preferido y se trataría de Anahí, quien llegó a interpretar a Mía Collucci.

¿De qué tratará RBD: El Musical?

Dado a que el proyecto se anunció hace apenas 1 mes, hay muchos detalles que se desconocen sobre el mismo, esto incluye la trama; sin embargo, se espera que en las próximas semanas salga a la luz nueva información al respecto. Aún así, se sabe que se tratará de una historia original y ajena a los hechos ocurridos en la telenovela de Rebelde, por lo que no estaríamos presenciando un reboot o algo parecido.

