"Es una estafadora": Influencer se le va a la yugular a Maryfer Centeno y exhibe "fraude"

Ciudad de México.- El influencer y médico conocido como 'Mr. Doctor', de nueva cuenta ha empleado sus redes sociales para irse a la yugular de la tan polémica grafóloga y presentadora de TV, Maryfer Centeno, asegurando en sus declaraciones que no es más que "una estafadora" que según él, no tiene los verdaderos estudios que ella presume para sus análisis, por lo cual incluso ha hecho un hilo para exhibir su "fraude".

Octavio Arroyo, nombre real del médico e influencer, desde hace más de una semana que se encuentra exponiendo en sus redes sociales que la presentadora del programa Hoy, desde su punto de vista no es más que "un fraude", señalando que la grafología no es una ciencia exacta y que supuestamente es el punto de la psicología menos confiable, por lo que los análisis que haría a través de ellos no serían válidos, además de afirmar que ella es abogada y no estudió para esto.

Y ahora, nuevamente a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, volvió a arremeter en su contra, señalando que él tiene un sinfín de pruebas para comprobar que Centeno es un "fraude", destacando primordialmente que es impensable que en verdad crea que con solo escribir con color verde se puede mejorar de una colitis, o que para no comer por ansiedad se deba de escribir lentamente y para superar la depresión que sea hacía arriba y con color azul.

Pero lo que más se mostró indignado y que afirma no la hace de confiar, es el hecho de que en el análisis que hizo del caso de Héctor Parra, en el cual es acusado de haber abusado de su propia hija, Alexa Parra Hoffman, cuando era solo una niña, se puso de su lado en vez del de la víctima, y sobre todo el hecho de que recientemente solo enalteciera a Xóchitl Gálvez durante su campaña para la presidencia cuando analizó su firma.

Finalmente, recalcó que tiene testimonios de personas que estudiaron en su universidad, las cuales señalan que solamente fueron estafadas y realmente no aprendieron nada en el tiempo dentro de dicha institución. De igual forma se burló del video en el que habla y aconseja el largo que debe de tener una falda en la primera cita y que el usar un tinte en tono rojo requiere revelar que tiene mucha fuerza.

Fuente: Tribuna del Yaqui