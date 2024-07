"Había agresiones de todo tipo": Mayela Laguna revela agresiones de Luis Enrique Guzmán

Comparta este artículo

Ciudad de México. - En una entrevista reveladora con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Mayela Laguna habló de los detalles de su complicada relación con Luis Enrique Guzmán y la batalla legal en curso por el reconocimiento de la paternidad de su hijo, Apolo. Laguna, ex nuera de la icónica actriz Silvia Pinal, no se guardó nada al describir los abusos que asegura haber sufrido a manos del hermano menor de Alejandra Guzmán.

Laguna afirmó que su relación con Luis Enrique estuvo marcada por diversas formas de abuso. "No tienes idea de cómo me trataba él, y cómo me decía, muy mal, muy mal, sí me llegó a pegar, también económicamente, había agresiones de todo tipo", confesó la empresaria. Estas declaraciones arrojan una luz perturbadora sobre la relación y plantean serias cuestiones sobre la dinámica familiar.

En cuanto a la batalla legal por la paternidad de su hijo Apolo, Laguna expresó que no busca una pensión mensual de Guzmán. "Yo no quiero que cada mes me dé una pensión, porque sé que voy a sufrir, porque sé que no lo va a hacer, lo conozco. Quisiera llegar a un acuerdo con él, si realmente quiere volver a ver a su hijo. Quiero un acuerdo así donde yo y mi hijo estemos protegidos. Ojalá Dios lo perdone y puedan tener una buena relación y que ojalá pueda dormir tranquilo," explicó Laguna.

A pesar de los conflictos con Luis Enrique, Laguna recordó con cariño su relación con Silvia Pinal. "Me llevaba muy bien con ella, me llevaba muy bien con ella. Me chuleaba mucho, me decía que yo era muy hermosa", rememoró Laguna, destacando el contraste entre su trato con Pinal y el resto de la familia Guzmán.

Respecto a la relación de Laguna con Enrique Guzmán, el patriarca de la familia, fue descrita como conflictiva desde el inicio. "Mi relación con él está completamente mal, porque simplemente yo no caí en sus juegos, a mí no me da risa. Lo que él dice su 'humor negro' es muy diferente a mi humor negro", afirmó Laguna, aclarando que aunque no hubo insinuaciones sexuales, las palabras de Guzmán fueron lo suficientemente fuertes como para causar fricción.

De manera sorprendente, Laguna también confirmó los rumores sobre las agresiones físicas entre ella y Alejandra Guzmán. Ante la pregunta de Infante sobre si hubo peleas físicas, Laguna respondió: "Sí, por cualquier tontería y yo también a ella, o sea, yo me defendía".

Fuente: Tribuna