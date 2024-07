Hunde a Irina Baeva: Cecilia Galliano confirmaría relación con Gabriel Soto; esto dice

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz, Cecilia Galliano, no para de sorprender al público y a los medios de comunicación, debido a que en una reciente entrevista para Venga la Alegría, la también presentadora volvió a hundir a Irina Baeva con sus confesiones, debido a que recalcó que en un futuro tal vez podría confirmar una relación al lado del reconocido actor, Gabriel Soto. Dice que el futuro puede deparar grandes sorpresas.

Oficialmente, tras casi siete años de relación, Gabriel confirmó a través de un comunicado en su cuenta de Instagram que habría terminado con la rusa, y días después, en una entrevista, recalcó que tenían meses mal, que incluso fueron a terapia de pareja para tratar de solucionar sus problemas, pero que no funcionó. Muchos aseguran que la presentadora de La Casa de los Famosos México fue la tercera en discordia y ocasionó la ruptura.

Y ahora, en medio de tantos rumores y de que finalmente los actores de Vino el Amor dieran su propia versión, una vez más Cecilia habló al respecto, afirmando que ella no ha sido amante de nadie y las actitudes tan cariñosas y amables que tiene con Soto es debido a los años de amistad que tienen, no una forma de molestar a Baeva: "Yo no hago indirectas, yo a mis amigos siempre los voy a proteger, quiero mucho a Gaby, realmente es un gran hombre, tiene un buen corazón y, a veces, pecamos de ser buenos".

Sin embargo, pese a que ella afirma que no es pareja de Soto, ante las cámaras de TV Azteca, la reconocida actriz de La Desalmada afirmó que en un futuro tal vez podría darse un romance entre ellos, señalando que no podría decir que nunca, porque uno no sabe que es lo que depare el destino: "Digo, yo no voy a decirte nunca es nunca, porque nunca sabes, ¿no?, pero Gaby (y yo) nos conocemos desde hace mucho tiempo y siempre nos hemos querido mucho".

Finalmente, recalcó que tiene muchos años de ser gran amiga de Soto y lo quiere mucho, por lo que no le importa lo que digan, ella siempre va a seguir siendo vista a su lado. Cabe recordar que por su parte, el galán de Mi Camino Es Amarte, anteriormente mencionó que tampoco se niega a una futura relación con Galliano: "Déjenme pasar esto y luego hablamos, yo a Cecilia la quiero muchísimo, es mi amiga, la verdad es que me ha apoyado muchísimo". ¿Acaso con esto confirman que hay romance?

Fuente: Tribuna del Yaqui