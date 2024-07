Irina Baeva no fue infiel: Exponen oscura verdad de ruptura con Gabriel Soto; hubo maltrato

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que ha comenzado una guerra entre la actriz rusa, Irina Baeva, y el galán de novelas, Gabriel Soto, debido a que recientemente expusieron la oscura verdad, según informes ofrecidos en Sale el Sol, detrás de la tan polémica ruptura amorosa entre ambos actores de Televisa, la cual dejaría en claro que no hubo infidelidad, sino que en realidad todo sería a causa de que hubo maltrato infantil.

Hace una semana el actor de Mi Camino Es Amarte, compartió un comunicado en el que aseguró que por decisión de ambas partes, su relación había llegado a su final, sin embargo, hace menos de 24 horas que la rusa desmintió rotundamente esta situación, pues en una entrevista aseguró que días antes de esto, aún eran pareja: "El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí. Sí, se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos".

Y ahora, en medio de los dimes y diretes que han habido de esta situación, el polémico presentador y periodista, Gustavo Adolfo Infante, salió a declarar que de buenas fuentes se enteró que la decisión se tomó porque Irina habría maltrato a las dos hijas que tiene Soto al lado de la actriz, Geraldine Bazán, señalando que él prefiere darle prioridad a sus pequeñas: "Yo pregunto, si alguien trata mal a tu hija, ¿cómo vas a responder? Ah bueno, eso pasó".

Según el presentador de El Minuto Qué Cambió Mi Destino, Baeva está mintiendo al decir que no sabía que es lo que había pasado entre ellos, pues en realidad tenían cuatro meses durmiendo separados, y que Gabriel ya había hablado con ella para dejarle en claro que la relación se terminaba, asegurando que es porque la actriz de Aventurera ha tenido mucha inestabilidad emocional y maltrató a sus hijas: "Dicen, gente cercana (a ambos), que Irina está muy histérica, de muy mal carácter y maltrataba a las hijas de Gabriel. Cada vez que iban, las trataba mal. Gabriel no soportó eso".

Ante este hecho, Joanna Vega-Biestro declaró que de ser cierto, Gabriel hizo lo correcto, pero recalcó que si hablaban de maltrato el que no tuvieran una relación cercana, es porque Geraldine tenía estipulado que las menores no podían tener mucho trato con la rusa. Por otro lado, los espectadores del matutino de Imagen TV, molestos afirman que esto sería algo inventado, pues desde hace mucho habría salido esto a la luz: "Tampoco inventen, Geraldine ya habría hecho algo al respecto" y "Pues se espero mucho, NO lo creo".

