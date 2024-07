Juan Osorio amenaza a Niurka: La actriz lo reta a exponerla y le manda contundente recadito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la reconocida vedette de origen cubano, Niurka Marcos, acapara la atención de la prensa, pues en una reciente entrevista para TV Azteca, demostró que ella no teme al que dirán ni a enfrentarse con quién sea, pues después de que su ex, Juan Osorio la amenazara con exhibir un terrible secreto de ella, la actriz de Televisa se mostró firme al momento de retarlo para exponerla, mandándole un contundente recadito de lo que piensa y le espera.

Aunque la mayoría cree que los problemas entre la expareja comenzó desde que Niurka insultó la participación estelar de Irina Baeva en Aventurera, la realidad es que ya llevan un año enzarzados en peleas de dimes y diretes, debido a que la cubana tachó de traidor a Juan cuando no se unió a ella para apoyar a su hijo, Emilio Osorio, tras su eliminación en La Casa de los Famosos México, declarando que no merecía salir y arremetiendo en contra de la producción.

Y ahora, tras sus comentarios tan contundentes en contra de la obra de teatro que hizo Carmen Salinas, las cosas entre el productor de novelas como Mi Corazón Es Tuyo y la polémica vedette, no han hecho más que empeorar y desde hace semanas que se han dado con todo. Incluso hace poco, Osorio aseguró que tenía un muy oscuro secreto de Niurka guardado, que de exponerlo ahora ella sería la 'funada' por México y no él.

Esto habría podido haber asustado a muchos, sin embargo, la actriz de novelas como Fuego en la Sangre, dejó muy en claro en entrevista para Venga la Alegría que a ella no, pues sabe perfectamente que es una mujer 100 por ciento trasparente y todo lo que ha dicho o hecho todo el público lo sabe: "Que las hable, que las hable, que no sea caballero y que las hable. Imagínate lo segura que soy de mi, tan preparada que sé que él no tiene nada que decir. Él está guardando silencio porque ya le dijeron que se está viendo mal".

Finalmente, sobre la nueva etapa de Aventurera en el que han cambiado de vestuario para poner unos más vistosos y en el que se ha integrado Nicola Porcella, Marcos declaró que aún no está convencida de que haya una mejoría, señalando que en su opinión sigue siendo algo "flojo" en cuestión de baile y de actuación: "Puede ser que estén viendo un vestuario majestuoso y puede ser que estén viendo plumas espectaculares porque Mitzy es una estrella en la confección de vestuarios. Ella se ve preciosa, nadie ha alegado que no es hermosa, que es actriz, pero yo creo que evolución es muy poco tiempo".

Fuente: Tribuna del Yaqui