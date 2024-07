¡La humilló! Gabriel Soto confirma que Irina Baeva le fue infiel con integrante de 'Aventurera'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi una semana de que Gabriel Soto hiciera oficial su separación de Irina Baeva, ahora ha salido a la luz el verdadero motivo por el que este romance llegó a su fin y tiene qué ver con una infidelidad. Según el periodista Lucho Borrego, el propio galán de Televisa le confirmó que su exprometida sí le había pintado los cuernos y el amante sería alguien que forma parte de la obra de teatro Aventurera.

El conductor informó en la reciente emisión del programa Siéntese quien pueda que platicó en exclusiva con Soto y el actor le hizo fuertes revelaciones. "Aparentemente, Gabriel Soto habría enviado el comunicado de prensa sin la aprobación de Irina. Esto hizo que Gabriel Soto me llamara y me dio una información que realmente si a ustedes les pareció fuerte lo que dijo en ese chacaleo fuera del teatro este fin de semana, lo que me dijo Gabriel Soto va alertar y va a abrir muchos ojos más allá de mucha gente".



De acuerdo con lo que dijo Borrego, el protagonista de Soltero con hijas señaló que Irina sí estaba enterada del anuncio que él mismo publicó la semana pasada: "Quiero decirles que Gabriel Soto me confirmó que él insistió con Irina mucho tiempo atrás, de sacar este comunicado de prensa de la ruptura en conjunto y ella siempre lo ignoró", aseguró el conductor.

Gabriel Soto habría confirmado que Irina Baeva le fue infiel

Posteriormente, Lucho ventiló una polémica información y es que presuntamente Gabriel le informó que sí hubo un romance entre la actriz y un conocido empresario, quien presuntamente tiene dinero invertido en el musical Aventurera, donde la rusa es protagonista: "Por otra parte sí es verdad lo que me dice Gabriel… qué ella ya le estaba pintando el cuerno con una persona que se ha dicho mucho en los días pasados en los medios de comunicación".

Acto seguido, el periodista dijo que la producción del musical mandó silenciar este escándalo porque no les convenía: "Pero que se ha mandado callar a los medios porque es un inversionista de la obra donde Irina protagoniza, es decir, 'Aventurera'", concluyó Lucho. Cabe resaltar que hasta el momento, Gabriel no se ha pronunciado al respecto de estos comentarios, sin embargo, el fin de semana dio una entrevista en la que dio a entender que Irina sí le fue infiel.

Por su parte, la villana de novelas como Amor Dividido ya rompió el silencio en una entrevista para la revista ¡HOLA!, donde negó haber engañado a su ahora expareja. "Jamás, en ninguna de mis relaciones que he tenido, yo le he sido infiel a nadie, la gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal y cuando yo estoy de lleno con una pareja no hay forma de que voltee a ver a ningún lado, pero ni por error, simplemente eso no existe", aseguró la actriz de origen ruso.

Fuente: Tribuna